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Fudbalski svet se nalazi na korak do istorijske kulminacije – planeta će dobiti novog vladara ili će Argentina potvrditi apsolutnu dominaciju! U velikom finalu Svetskog prvenstva 2026. godine koplja će ukrstiti selekcije Argentine i Španije, dve reprezentacije koje su prikazale najkonkurentniji fudbal na turniru i potpuno zasluženo obezbedile mesto u borbi za Zlatnu boginju.

Gaučosi pred sobom imaju istorijsku šansu da urade ono što je poslednjem pošlo za rukom kultnom Brazilu davne 1962. godine – da odbrane titulu prvaka sveta osvojenu u Kataru. Sa druge strane, zahuktala Španija juri svoj drugi naslov svetskog šampiona u istoriji, čekajući na taj uspeh još od zlatne generacije iz Južne Afrike 2010. godine.

Španija je do meča za trofej stigla preko evropskih teškaša – redom su padali Portugal, Belgija i Francuska. Argentina je, sa druge strane, vizu za finale obezbedila eliminisavši Egipat i Švajcarsku, dok je u polufinalnom trileru srušila Englesku rezultatom 2:1.

Ovo finale donosi i okršaj generacija koji garantuje spektakl. Neuništivi Lionel Mesi još jednom predvodi Argentince sa željom da ispiše poslednje poglavlje svoje neverovatne fudbalske bajke. Ipak, naspram sebe imaće ultra-modernu, brzu i napadački orijentisanu Furiju, koju predvodi supertalentovani Lamin Jamal sa svojim saigračima.

Sve je spremno za meč decenije – sudar fudbalskih filozofija, mladosti i iskustva, u utakmici koja će zlatnim slovima ostati upisana u istoriji sporta.

Za ovakvo finale obavezno je odigravanje tiketa, za veću dozu adrenalina i uzbuđenja, ali ako odigrate u Meridianu – ovaj tiket vam donosi i 1.000 dinara bonusa za svaki gol koji padne u ovom meču!

U okviru Svetskog kalendara za danas imamo poseban i poslednji izazov. Odigraj meč Argentina – Španija i Meridian te časti 1.000 dinara bonusa za svaki pogodak Argentine i Španije.