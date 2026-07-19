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Nakon jedne sezone u Al Vahdi srpski fudbaler je odlučio da napusti Ujedinjene Arapske Emirate, a kako trenutno stoje stvari vratiće se u zemlju u kojoj ga odlično pamte.

Međutim, poslednji izveštaji ne govore o povratku u klub u kojem je stigao do statusa legende, već će pojačati redove njegovog rivala.

Takva odluka mogla bi da razočara mnoge navijače.

Naime, Dušan Tadić je blizu povratka u Holandiju, ali ne u Ajaks, već se priča o njegovom odlasku u NEC.

Dušan Tadić u dresu Ajaksa Foto: Pro Shots Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Kako prenosi portal "Voetbalzone" nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije blizu je konačnog dogovora sa ekipom iz Najmehena.

Pomenuti izvor tvrdi da je ostalo da se dogovore sitnice pre potpisivanja ugovora.

Tadić se tako vraća u zemlju u kojoj je ukupno proveo devet godina, ali se vraća i u Ligu šampiona.

NEC je prošle godine iznenadio mnoge obezbedivši plasman u kvalifikacije za elitno evropsko takmičenje u kojima će igrati od trećeg kola. Ovo je prvi put da ovaj tim ima obezbeđenu Evropu još od sezone 2009/09 i učešća u Kupu UEFA, a prvi put u istoriji da će igrati u Ligi šampiona, barem u kvalifikacijama...

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Bonus video:

03:09
Dušan Tadić izjava 2 Izvor: MONDO/Milutin Vujičić