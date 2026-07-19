Crvena zvezda je prijavila kod UEFA spisak igrača na koje računa za evropske kvalifikacije ovog leta, a na tom spisku nema nekoliko igrača koji su dovedeni kao velika pojačanja svojevremeno u redove aktuelnog šampiona Srbije.
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Ovo je spisak Crvene zvezde za Evropu:
Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
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Golmani: Mateus, Savo Radanović, Ivan Guteša.
Defanzivci: Jong-Vu Seol, Nikola Stanković, Nair Tiknizjan, Matej Strika, Miloš Veljković, Strahinja Eraković, Frenklin Učena.
Vezisti: Rade Krunić, Timi-Maks Elšnik, Mohamed Abu Fani, Mirko Ivanić, Vasilije Kostov, Tomas Handel, Aleksandar Katai, Osman Bukari, Kristijan Balov, Muhamed Čam, Loizos Loizu, Luka Zarić, Dimitrije Šarić.
Napadači: Marko Arnautović, Džej Enem, Bruno Duarte.
Odlukom Dejana Stankovića na spisku nema Ovusua, Rodrigaa, Bađa, kao ni Babike koji se vratio u redove crveno-belih.
Kurir sport / Sportske.net
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