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Ovo je spisak Crvene zvezde za Evropu:

Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Golmani: Mateus, Savo Radanović, Ivan Guteša.

Defanzivci: Jong-Vu Seol, Nikola Stanković, Nair Tiknizjan, Matej Strika, Miloš Veljković, Strahinja Eraković, Frenklin Učena.

Vezisti: Rade Krunić, Timi-Maks Elšnik, Mohamed Abu Fani, Mirko Ivanić, Vasilije Kostov, Tomas Handel, Aleksandar Katai, Osman Bukari, Kristijan Balov, Muhamed Čam, Loizos Loizu, Luka Zarić, Dimitrije Šarić.

Napadači: Marko Arnautović, Džej Enem, Bruno Duarte.

Odlukom Dejana Stankovića na spisku nema Ovusua, Rodrigaa, Bađa, kao ni Babike koji se vratio u redove crveno-belih.

Kurir sport / Sportske.net

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