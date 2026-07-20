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Fudbaleri Vojvodine pobedili su večeras u Novom Sadu OFK Beograd 4:0, u utakmici prvog kola Super lige Srbije.Vojvodina je povela golom Lazara Ranđelovića u 54. minutu, a zatim je dva gola postigao Nardin Mulahusejnović, u 58. i 73. minutu.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Novog Sada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Konačan rezultat postavio je Petar Sukačev u 83. minutu.

U drugom kolu Vojvodina će naredne nedelje igrati u Beogradu protiv Crvene zvezde, a OFK će dočekati Radnik.

Fudbaleri Radnika odigrali su u Surdulici nerešeno 1:1 protiv Mladosti iz Lučana.

Mladost je povela u 54. minutu golom Mijaila Todosijevića, a dva minuta kasnije izjednačio je Darko Stojanović.

Mladost će u drugom kolu dočekati Novi Pazar.

Fudbaleri IMT-a pobedili su na gostujućem terenu Čukarički 1:0.

Jedini gol postigao je Stefan Šapić u 42. minutu.

IMT će u sledećem kolu biti domaćin Zemunu, a Čukarički će u Nišu igrati protiv Radničkog.