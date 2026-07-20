Fudbalski klub Crvena zvezda je saznao potencijalne protivnike u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.
UEFA
ZVEZDA MOŽE I NA ŠAMROK! Crveno-beli saznali potencijalne protivnike u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona
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Crveno-beli će u utorak biti gost Larni iz Severne Irske dok će u revanšu igrati na stadionu Rajko Mitić sledeće srede.
Ukoliko bude uspešna, a to je očekivano, Crvena zvezda će obezbediti plasman u treće kolo. Žreb za ovu rundu je na programu u ponedeljak od 12 časova.
Poznato je ko su potencijalni protivnici srpskog predstavnika.
Crvena zvezda je u grupi povlašćenih timova zajedno sa Dinamo Zagrebom, Slovanom, Celjem iz Slovenije, Kairatom, Omonijom, Orhusom iz Danske i albanskom Egnatijom.
Potencijalni protivnici šampiona Srbije su sledeći parovi:
- Ararat (Jermenija) - Šamrok (Irska)
- Sabah (Azerbejdžan) - KuPS (Finska)
- Vikingur (Island) - Hapoel Ber Ševa (Izrael)
- Mjalbi (Švedska) - Linkoln Red Imps (Gibraltar)
- Levski (Bugarska - Univerzitatea Krajova (Rumunija)
- Ki Klaksvik (Farska ostrva) - Žalgiris (Litvanija)
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