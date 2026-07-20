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Crveno-beli će u utorak biti gost Larni iz Severne Irske dok će u revanšu igrati na stadionu Rajko Mitić sledeće srede.

Ukoliko bude uspešna, a to je očekivano, Crvena zvezda će obezbediti plasman u treće kolo. Žreb za ovu rundu je na programu u ponedeljak od 12 časova.

Poznato je ko su potencijalni protivnici srpskog predstavnika.

Crvena zvezda je u grupi povlašćenih timova zajedno sa Dinamo Zagrebom, Slovanom, Celjem iz Slovenije, Kairatom, Omonijom, Orhusom iz Danske i albanskom Egnatijom.

Potencijalni protivnici šampiona Srbije su sledeći parovi:

  • Ararat (Jermenija) - Šamrok (Irska)
  • Sabah (Azerbejdžan) - KuPS (Finska)
  • Vikingur (Island) - Hapoel Ber Ševa (Izrael)
  • Mjalbi (Švedska) - Linkoln Red Imps (Gibraltar)
  • Levski (Bugarska - Univerzitatea Krajova (Rumunija)
  • Ki Klaksvik (Farska ostrva) - Žalgiris (Litvanija)
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Zenit - Crvena zvezda Izvor: Kurir