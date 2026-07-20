Slušaj vest

Španija je prvak sveta! Fudbalska planeta nije spavala, čekala je novog šampiona, a pehar je na kraju pripao "crvenoj furiji". Španija je posle produžetaka savladala Argentinu rezultatom 1:0 i tako objedinila titule prvaka Evrope i sveta.

Junak velikog finala bio je Feran Tores, koji je postigao odlučujući pogodak u 106. minutu i doneo svojoj reprezentaciji istorijski trijumf.

Ovako se slavilo u Španiji, ali šta su crvene furije sinoć pokazale, kakav kvalitet igre, a kakav Argentinci koji su propustili šansu da osvoje četvrtu tirulu svetskog šampiona, za emisiju "Redakcija", otkrio je Branko Žigić - fudbalski trener, bivši fudbaler i reprezentativac.

- Ovo je zaista zanimljiv podatak - Španci su 16 godina čekali na novu svetsku titulu, i mislim da su svi ljubitelji fudbala uživali u načinu na koji su do nje došli. Najvažnije je da je pobedio fudbal. Španija je demonstrirala ozbiljan kvalitet u svim segmentima igre, i u odbrani i u napadu. Ono što ih je krasilo jeste činjenica da se nisu oslanjali na pojedinca, već na kvalitet celog tima. Posle prve utakmice, kada su remizirali sa Zelenortskim Ostrvima i kada su ih mnogi već otpisivali, pokazali su karakter i demantovali sve kritike - rekao je Žigić.

Branko Žigić - fudbalski trener, bivši fudbaler i reprezentativac Foto: Kurir Televizija

Španci slavili zahvaljujući snazi celog tima

Reprezentacija Španije pokazala je tokom prvenstva da joj je najveća snaga zajedništvo i kvalitet cele ekipe, a ne oslanjanje na jednog pojedinca.

- Poseban podatak je da su tokom celog prvenstva primili samo jedan gol, što je fascinantno za ekipu koja je poznata po ofanzivnom fudbalu. U finalu su bili bolji od Argentine, a statistika je bila potpuno na njihovoj strani. Argentinci nemaju za čim da žale, ali Španija je zasluženo osvojila trofej. Gol u 106. minutu bio je sjajna akcija Toresa i Vilijamsa. Upravo je timski duh bio presudan. Španci su pokazali da ne zavise od jednog igrača. Mnogo se očekivalo od Jamala, njihove najveće zvezde, ali on je postigao samo jedan gol tokom prvenstva. To zapravo govori o snazi ekipe - svaku utakmicu može da reši neko drugi - kaže on.

Žigić je istakao da su odlična taktika, atmosfera u ekipi i pravi trenutak forme bili ključni za španski trijumf i osvajanje svetske titule.

- Akcija kod gola bila je sjajna. Španci su tokom celog meča bili bolji, mogli su da postignu pogodak i u regularnom delu, ali posle isključenja protivnika bilo je samo pitanje vremena kada će lopta završiti u mreži. Da je utakmica otišla na penale, Argentinci bi imali svoje šanse, ali to ne bi bilo pravedno prema onome što smo videli na terenu. U ovom uspehu veoma je važan rad selektora. Selektor je prošao sa ovom generacijom kroz mlađe selekcije Španije, stigao do A tima, napravio odličnu atmosferu i hemiju u ekipi. Pogodio je sa izmenama, taktički je bio besprekorno pripremljen, a odlično je tempirao formu igrača. Mislim da su u svim segmentima igre tokom celog prvenstva pokazali da su najbolja ekipa i da su potpuno zasluženo postali prvaci sveta - naveo je.

Sa druge strane, Argentina nije uspela da osvoji četvrtu titulu. Mnogi kritikuju njihovu igru u finalu. Šta se tu dogodilo, prokomentarisao je:

- Dođeš do finala i uputiš samo jedan šut u okvir gola, i to u 119. minutu - to je zaista poražavajući podatak. Verovatno je to bila taktika selektora Argentine, ali protiv Španije jednostavno nisu uspeli da pronađu rešenje. Protivnik ti dozvoli onoliko koliko mu dozvoliš, a Španci Argentincima juče nisu ostavili ni promil prostora da naprave nešto više. Kada dođeš do finala i imaš tako malo prilika, onda je teško očekivati osvajanje trofeja.

Mundijal 2026, Španija, Argentina Foto: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

- Ipak, treba im odati priznanje za ceo turnir. Do finala su stigli kroz teške utakmice, preokrete i produžetke, a predvodio ih je Lionel Mesi, oko kojeg je ekipa bila formirana. Argentina je reprezentacija koja igra emotivno, sa mnogo temperamenta, često na granici incidenta i sa velikom borbenošću. Taj stil im je donosio rezultate, ali protiv ekipe poput Španije, koja se oslanja na kvalitet, disciplinu i timsku igru, to ovog puta nije bilo dovoljno - za emisiju "Redakcija", objasnio je Žigić.

05:29 ČEKALI SU 16 GODINA, PA POKAZALI KO JE GAZDA: Bivši fudbaler objasnio zašto Argentina sa Mesijem nije imala šanse u finalu - Španci primili samo JEDAN gol! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs