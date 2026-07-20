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Fudbaleri Partizana će u četvrtak kao domaćini igrati protiv ekipe Una Strasen iz Luksemburga, a sedam dana kasnije će biti gost istoj ekipi.

Ukoliko budu uspešni crno-beli će obezbediti plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija.

Žreb za tu rundu je zakazan za ponedeljak od 14 časova.

Partizan je saznao potencijalne protivnike u trećem kolu:

  • Panavežis (Litvanija) – Tobol (Kazahstan)
  • Žilina (Slovačka) – Katovice (Poljska)
  • Dila Gori (Gruzija) – Apolon Limasol (Kipar)
  • BATE Borisov (Belorusija) – Sion (Švajcarska)
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Proslava 50 godina od osvajanja titule FK Partizan u sezoni 1975/76 Izvor: MONDO/Dušan Ninković