Fudbaleri Partizana saznali su potencijalne protivnike u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Žreb je zakazan za ponedeljak.
UEFA
PARTIZAN MOŽE I NA MINE! Crno-beli saznali potencijalne protivnike u trećem kolu
Slušaj vest
Fudbaleri Partizana će u četvrtak kao domaćini igrati protiv ekipe Una Strasen iz Luksemburga, a sedam dana kasnije će biti gost istoj ekipi.
Ukoliko budu uspešni crno-beli će obezbediti plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija.
Žreb za tu rundu je zakazan za ponedeljak od 14 časova.
Partizan je saznao potencijalne protivnike u trećem kolu:
- Panavežis (Litvanija) – Tobol (Kazahstan)
- Žilina (Slovačka) – Katovice (Poljska)
- Dila Gori (Gruzija) – Apolon Limasol (Kipar)
- BATE Borisov (Belorusija) – Sion (Švajcarska)
Bonus video:
Reaguj
Komentariši