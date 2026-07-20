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Aston Vila nije navela detalje ugovora koji je potpisala sa 25-godišnjim brazilskim vezistom, za kog je, kako je preneo Bi-Bi-Si (BBC), inicijalno platila Vulverhemptonu 34 miliona funti, uz bonuse od četiri miliona funti.

1/5 Vidi galeriju Finale Lige Evropa 2026 Frajburg - Aston Vila Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Adam Davy / PA Images / Profimedia, Ralf Brueck / imago sportfotodienst / Profimedia

Gomes je u Vulverhempton došao 2023. godine iz Flamenga, i od tad je odigrao ukupno 130 utakmica, postigao osam golova i upisao šest asistencija za engleski klub.

Za reprezentaciju Brazila, za koju je debitovao u martu 2024. godine, zabeležio je ukupno 10 nastupa.