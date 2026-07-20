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Fiorin se u mladosti preselio u Grčku, odrastao je na Rodosu, a prve fudbalske korake načinio je u mlađim kategorijama Panioniosa, a potom je igrao za još nekoliko tamošnjih klubova, među kojima su Kalitea, Lamija, Olimpijakos, Aris, Larisa, OFI Krit i Iraklis. U inostranstvu nastupao je još za belgijski Beveren, te kiparske timove Olimpijakos iz Nikozije i Nea Salaminu.

„Pre nego što sam došao u Čukarički, razgovarao sam sa nekoliko drugova koji su igrali u Srbiji, rekli su mi mnogo lepih stvari o klubu. Takođe, razgovarao sam sa Nenadom Tomovićem, sa kojim sam igrao na Kipru, pratio sam i njegovu prethodnu sezonu, s obzirom na to da smo ostali u odličnom kontaktu, i zaista sam srećan što smo ponovo u istom timu. Sve što mi je kazao, imao sam priliku da se lično uverim, već sam odradio dva treninga sa timom. Prvi utisak ovo je klub u kojem vlada porodična atmosfera, privilegija je da budem u takvom okruženju. Svi su bili izuzetno ljubazni, od ljudi koji su me dočekali, ljudi iz uprave, stručnog štaba, saigrača, zaposlenih, svi su vam ovde na usluzi, i to je onaj prvi utisak koji je sigurno i najbitniji. Sreo sam i Marka Blažića, koji je sada pomoćni trener, a zajedno smo nastupali u Lamiji, bio je odličan igrač. Imam zaista dobar osećaj, još jednom bih naglasio da su svi ovde kao jedna porodica, i to je ono što mi zaista prija“, kazao je Florijan Durmišaj, koji je potom dodao:

„To je ono što je potrebno svakom novaliji, posebno u stranoj zemlji. I ono što svakog od nas treba da natera da budemo na maksimumu na svakom treningu, na svakoj utakmici, da probamo da pomognemo ekipi da ostvari što bolje rezultate. Odlična je i organizacija kluba generalno, prve impresije su samo pozitivne“.

1/11 Vidi galeriju Čukarički počeo pripreme Foto: Fk Čukarički

O ciljevima ekipe nekadašnji grčki reprezentativac je kratko kazao:

„Cilj je pre svega da ekipa ostvari svoje ambicije, a da mi kao pojedinci svako na svoj način tome doprinese. Ukoliko Čukarički bude pobeđivao i skupljao bodove, to znači da smo na dobrom putu“.

Durmišaj je istakao da je i ranije čuo sa Čukarički, posebno u sezoni u kojoj je ekipa sa Banovog brda nastupala u grupnoj fazi Lige konferencije.

„Znam naravno za srpske timove, i za Čukarički se čulo u Evropi, igrao je ovaj klub pre nekoliko sezona i protiv Olimpijakosa u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Nisam došao u Srbiju u nešto što mi je nepoznato, daleko od toga. Uz to, imam mnogo prijatelja koji su igrali u Srbiji“.

Durmišaj je igrao za mlađe selekcije Albanije, ali je potom nastupao za seniorsku reprezentaciju Grčke.

„Imao sam mogućnost da igram za nacionalnu selekciju Grčke, nisam mnogo razmišljao, bila je to velika čast za mene i iskoristio sam tu priliku. To je najveće dostignuće u mojoj fudbalskoj karijeri, zahvalan sam Bogu što mi je pomogao da moj san postane stvarnost“.

Na kraju, Fiorin je govorio o konkurenciji na mestu napadača, gde će se za mesto u timu boriti sa Milanom Pavkovim, Lukom Đorđevićem i Mateom Maravićem.

„Konkurencija je odlična, sigurno je da ćemo jedan drugog terati da budemo još bolji na treninzima. Kvalitete Milana Pavkova svi znamo, a tu su i dva mlada momka, potrudiću se da im pomognem svojim iskustvom koliko je u mojoj moći, a sve zarad dobrobiti kluba“, kazao je Durmišaj.