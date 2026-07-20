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Startna postava FK Crvena zvezda u prijateljskom meču protiv Zenita u Sankt Peterburgu

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Crveno-beli će u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igrati protiv Larne iz Severne Irske, a ukoliko opravdaju ulogu velikog favorita i budu bolji u dvomeču igraće protiv pobednika okršaja Vikingur - Hapoel Ber Ševa.

Dakle, srpski prvak će, ako izbaci Larn, igrati protiv šampiona Islanda ili Izraela.

Međutim, odmah u startu je otpao put u Izrael zbog aktuelnog stanja u toj zemlji i bezbednosnih rizika.

Naime, Hapoel će kao domaćin protiv Vikingura igrati u Mađarskoj u mestu Sombatelj koje se nalazi na granici sa Austrijom. Stadion Haladaš je otvoren 2017. godine i prima blizu 9.000 gledalaca, a njegova izgradnja je koštala oko 43 miliona evra.

Prva utakmica trećeg kola kvalifikacija biće odigrana 4. ili 5. avgusta i u njemu bi Zvezda bila gost, dok je revanš zakazan za 11. avgust.

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