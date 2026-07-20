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Fudbaleri Partizana će u četvrtak kao domaćini igrati protiv ekipe Una Strasen iz Luksemburga, a sedam dana kasnije će biti gost istoj ekipi.

Ako pobede tim iz Luksemburga, crno-beli će u trećem kolu kvalifikacija za Lk da igraju protiv boljeg iz duela: 

Panavežis (Litvanija) – Tobol (Kazahstan).

Kada se vide potencijalni rivali, ocena je da je žreb za crno-bele zaista odličan. Najlakši mogući potencijalni protivnici, pa će se tim Saše Ilića pitati u putniku u plej-of za Ligu konferencija. 

U prvom meču 3. kola Partizan (ili Una) biće domaćin, a revanš se igra u Litvaniji ili Kazahstanu.

FK Partizan pripreme 2026. Foto: Www.partizan.rs

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