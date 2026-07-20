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Crvena zvezda prodala je golmana Omrija Glazera u Makabi iz Haife.

Crveno-beli su na transferu Omrija Glazera zaradili 500.000 evra.

Omri Glazer drugu sezonu zaredom nije uspeo da se izbori za mesto prvog golmana u Crvenoj zvezdi, pa je bilo logično da napusti klub. Ono što je za prvaka države Srbije bitno, jeste da su prodajom Glazera rasteretili budžet, jer je Izraelac imao visoka primanja.

Omri Glazer došao je u Crvenu zvezdu u leto 2023. na insistiranje tadašnjeg trenera Baraka Bahara, sa kojim će sarađivati u Makabiju iz Haife. Branio je za crveno-bele u Ligi šampiona i tokom grupne faze imao najviše intervencija od svih golmana. Dolaskom Mateusa prošle sezone izgubio je mesto startera.

1/11 Vidi galeriju Omri Glazer Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Prvi golman Crvene zvezde ostaje Brazilac Mateus, dok će za drugo mesto konkurisati Ivan Guteša i talentovani Savo Radanović koji ima samo 17 godina.

U slučaju da se Crvenoj zvezdi otvori tržište i prilika da angažuju golmana, klub će svakako reagovati, ali to najviše zavisi od toga, da li će izboriti plasman u Ligu šampiona.