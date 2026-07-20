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Italijanski fudbalski savez (FIGC) sastao se sa Pepom Gvardiolom kako bi ga ubedio da preuzme mesto selektora reprezentacije, objavio je "Sky Italy".

Paolo Maldini, novi tehnički direktor Saveza, i Leonardo, njegov savetnik, otputovali su u Barselonu da razgovaraju sa bivšim šefom Mančester sitija.

1/4 Vidi galeriju Trener Mančester sitija - Pep Gvardiola Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Dennis Agyeman / AFP / Profimedia, Alan Martin/Colorsport / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ostaje da se vidi da li će Gvardiola prihvatiti ponudu, ali je jasno da FIGC čini sve kako bi ga doveli.

Gvardiola je slobodan agent prvi put posle decenije, koliko je proveo u Mančester sitiju. Osvojio je 20 trofeja sa "Građanima" i završio sa procentom pobeda od 70.8 odsto.

Ostaje, međutim, da se vidi da li će Španac pogaziti svoju reč. Prilikom odlaska iz Mančestera, otkrio je da će napraviti pauzu od fudbala, rekavši da mu je želja da provede više vremena sa porodicom.

Sličnim koracima išli su Jirgen Klop i Zinedin Zidan, a njih dvojica su ovog leta preuzela reprezentacije Nemačke i Francuske.

Prema istom izvoru, ostali kandidati za selektorsko mesto posle odlaska Đenara Gazuza, su Roberto Mančini i Andrea Pirlo.

Italijanski fudbal je dobio novi udarac u aprilu kada se treći uzastopni put nije plasirao na Svetsko prvenstvo. Ceh su platili selektor Gatuzo, kao i mnogi čelnici Saveza. Deo velikih promena je krenuo upravo od Saveza, a Maldini i Leonardo su deo istih.