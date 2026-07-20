Prvotimce Crvene zvezde u utorak od 21 sat po srpskom vremenu očekuje prvi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, koji će odigrati protiv Larna na gostujućem terenu.
LIGA ŠAMPIONA
SPISAK ZVEZDE ZA GOSTOVANJE U SEVERNOJ IRSKOJ: Stanković poveo 24 igrača
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Šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković je na put poveo 24 fudbalera.
Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
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Na spisku su: Mateus, Savo Radanović, Ivan Guteša, Jung Vu Seol, Nikola Stanković, Stefan Gudelj, Frenklin Tebo Učena, Strahinja Eraković, Miloš Veljković, Nair Tiknizjan, Matej Strika, Abu Fani, Timi Maks Elšnik, Vasilije Кostov, Dimitrije Šarić, Čam, Loizos Loizu, Osman Bukari, Кristijan Balov, Mirko Ivanić, Aleksandar Кatai, Džej Enem, Bruno Duarte, Marko Arnautović.
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