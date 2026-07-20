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Izveštač Kurira iz Severne Irske - Aleksandar Radonić

Fudbaleri Crvene zvezde imaće evropsku premijeru u utorak veče, od 21.00 čas na stadionu severnoirskog Larna, u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Trener Dejan Stanković poveo je u Severnu Irsku 24 fudbalera, praktično sve ono najbolje što ima na raspolaganju. U avionu za Belfast našao se i Osman Bukari, poslednje pojačanje crveno-belih, koji bi mogao da debituje upravo u meču protiv Larna na terenu stadiona Invern park.

U najavi utakmice trener Dejan Stanković pomenuo je veštački plastični teren, na kojem igraju fudbaleri Larna. Jasno je da će baš zbog toga crveno-beli biti oprezni, kako na utakmici ne bi došlo zbog nepredviđenih povreda, jer se radi o izrazito tvrdoj i teškoj podlozi za igru.

Fudbaleri Crvene zvezde neće trenirati na terenu stadiona Invern park, pa će baš na utakmici osetiti sve "čari" podloge na kojoj će igrati. Za očekivati je da Dejan Stanković izvede iskusniju ekipu na teren, jer neće morati da brine za pravilo bonusa kao i srpskoj Superligi. Crveno-beli će igrati u formaciji 4-2-3-1.

Brazilac Mateus trebalo bi da zauzme mesto na golu Crvene zvezde i tako otvori sezonu. U poslednjoj liniji, na bekovskim pozicijama treba očekivati Jung Vu Seola desno i Naira Tiknizjana levo. Kao štoperi igraće iskusni Miloš Veljković i Strahinja Eraković, što je jasan znak da se trener Dejan Stanković neće kockati.

Na pozicijama dva zadnja vezna igrača neće biti Radeta Krunića, koji zbog povrede nije ni doputovao u Severnu Irsku. Njega će zameniti Timi Maks Elšnik, kojem će partner biti Abu Fani, koji se jedini od novajlija pristiglih ovog leta izborio za mesto startera.

Krilna mesta i pozicija centralnog veznog igrača donose određene dileme. Deluje da će po desnoj strani priliku od starta dobiti Loizos Loizu, mada je moguće da tu zaigra i Osman Bukari, da li od početka videćemo, deluje da je izvesnije da to bude u nastavku igre. Na levoj strani igraće Mirko Ivanić, što znači da će lopta više ići u sredinu, nego što treba očekivati probojnost sa krila. Na mestu "desetke" valja očekivati Mohameda Čama, koji se oporavio od povrede i koji je bio vidno raspoložen u avionu.

Mesto jedinog napadača Crvene zvezde u ovoj taktičkoj postavci trenera Dejana Stankovića za meč protiv Larna rezervisano je za Bruna Duartea. Brazilac je od starta sezone najubojiti i najproduktivniji napadač Crvene zvezde. Iz njega u Severnu Irsku doputovali su i Marko Arnautović i Džej Enem, ali deluje da bi samo Holanđanin sa klupe mogao da dobije šansu.

Najverovatnije Dejan Stanković neće rizikovati sa pomenutim Marko Arnautovićem koji nije prošao pripreme jer je bio na Mundijalu sa reprezentacijom Austrije. Isto se može reći i za Vasilija Kostova jer bi igranje na tvrdoj veštačkoj podlozi mogao biti ozbiljan rizik zbog povrede.

Šansu da klupe mogu dobiti Aleksandar Katari, Tebu Učena, Nikola Stanković, Kristijan Balov, a možda i neko od Zvezdinih klinaca poput Mateja Strike ili Dimitrija Šarića.