Slušaj vest

Nakon što je sa reprezentacijom Hrvatske završio sa učešćem na Svetskom prvenstvu za Luku Modrića je na red stigla briga o karijeri.

Modrić će 9. septembra proslaviti rođendan, a nakon sezone koju je proveo igrajući za Milan, došlo je vreme za novi potpis, pošto je imao jednogodišnji ugovor sa evropskim velikanom.

Kako prenosi "Skaj sport" Modrić je blizu konačnog dogovora, a karijeru će nastaviti na istom mestu.

Kapiten reprezentacije Hrvatske - Luka Modrić, Mundijal 2026. Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Čelnici Milana privode kraju pregovore i dogovaraju detalje novog jednogodišnjeg ugovora sa najboljim hrvatskim fudbalerom svih vremena.

Modrić je prošle sezone u dresu Rosonera odigrao 37 utakmica u svim takmičenjima i bio je izuzetno važan deo ekipe, a njegov izostanak zbog povrede je doneo probleme timu.

Novi trener Ruben Amorim je po dolasku u Milan javno priznao da mu je velika želja Modrićev ostanak.

Ne propustiteFIFA WC 2026ISPLIVALI DETALJI SASTANKA SLAVENA BILIĆA I LUKE MODRIĆA! Novi selektor Hrvatske pokušava da ubedi slavnog asa da se ne povuče, hoće li doći do preokreta?
Luka Modrić na meču Portugal - Hrvatska
FudbalBILIĆ NE ODUSTAJE OD MODRIĆA: Selektor Hrvatske otkrio svoje prve korake...
Slaven Bilić
FIFA WC 2026SUDIJA STAO PRED RONALDA I MODRIĆA, ZBOG JEDNE REČENICE SU PRASNULI U SMEH! Isplivao do sada neviđeni trenutak, legende nisu mogle da se ne nasmeju
Kristijano Ronaldo i Luka Modrić
FIFA WC 2026LUKA MODRIĆ ŽESTOKO UDARIO PO VAR TEHNOLOGIJI! Kapiten Hrvatske BLJUJE VATRU posle bolne eliminacije: "Uvek ide na našu štetu! Koristi se SELEKTIVNO!"
Luka Modrić na meču Portugal - Hrvatska

Bonus video:

00:16
Luka Modrić i Alesandro Del Pjero Izvor: Instagram/alessandrodelpiero