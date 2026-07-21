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Jedan od najboljih fudbalera sveta, Brazilac Vinisijus Žunior,  ponovo je tema broj jedan - ali ovog puta ne zbog poteza na terenu!

Reprezentativac Brazila - Vinisijus Žunior Foto: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia, Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Vinisijus je iznenadio javnost novim izgledom nakon povratka u Brazil, a fotografije napadača Real Madrida izazvale su lavinu komentara na društvenim mrežama. Mnogi fanovi odmah su primetili promene na njegovom licu, posebno u predelu brade i vilice.

Kako prenose brazilski mediji, Vini je navodno posetio kliniku poznatog dermatologa Alesandra Alarsaa, gde je radio harmonizaciju brade filerima. Cilj ovog tretmana je da se dodatno istaknu konture lica i dobije izraženija linija vilice.

Navodno je za dolazak fudbalske superzvezde napravljen poseban plan - klinika je zatvorila vrata za ostale klijente, a tretman je obavljen daleko od očiju javnosti.

Promena izgleda nije prošla nezapaženo. Društvene mreže gorele su od komentara – jedni su hvalili novi imidž Brazilca, dok su drugi bili iznenađeni koliko drugačije izgleda.

Vini se još nije oglasio povodom priča o estetskom zahvatu, ali je njegov novi izgled već postao jedna od glavnih tema u Brazilu.

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