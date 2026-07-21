Fudbaleri Crvene zvezde imaće podršku svojih navijača u Severnoj Irskoj.
NAVIJAČI
ZVEZDA ĆE IMATI VELIKU PODRŠKU U SEVERNOJ IRSKOJ: Više od 150 Delija dolazi da bodri crveno-beli
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Crveno-beli igraju večeras od 21.00 čas prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Prema saznanjima Kurira fudbaleri Crvene zvezde imaće podršku više od 150 navijača. Iz Beograda dolazi 70 Delija, dok će ostatak doći iz Velike Britanije.
Uglavnom se radi o našim ljudima iz Londona, Mančestera i Birmingema, gde su jake srpske zajednice, ali i ostalim gradovima Ujedinjenog Kraljevstva.
Navijači Crvene zvezde biće smešteni u posebnom boksu na stadionu Inver park.
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