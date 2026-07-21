Slušaj vest

Crveno-beli igraju večeras od 21.00 čas prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Prema saznanjima Kurira fudbaleri Crvene zvezde imaće podršku više od 150 navijača. Iz Beograda dolazi 70 Delija, dok će ostatak doći iz Velike Britanije.

Uglavnom se radi o našim ljudima iz Londona, Mančestera i Birmingema, gde su jake srpske zajednice, ali i ostalim gradovima Ujedinjenog Kraljevstva.

Navijači Crvene zvezde biće smešteni u posebnom boksu na stadionu Inver park.

Ne propustiteKvotaŠTA KAŽU KLADIONICE PRED PRVI MEČ CRVENE ZVEZDE U KVALIFIKACIJAMA ZA LIGU ŠAMPIONA? Crveno-beli su ubedljivi favoriti, evo kakve su kvote!
FK Crvena zvezda
FudbalCRVENO-BELI VEČERAS ZAPOČINJU SVOJU EVROPSKU MISIJU! Kreće juriš na Ligu šampiona, evo gde možete da gledate Zvezdin meč u Severnoj Irskoj!
zvezda-macva-742030.JPG
FudbalTVRDI PLASTIČNI VEŠTAK ZA PUNU MOBILNOST ZVEZDE: Ovo je mogućih startnih 11 za meč protiv Larna
zvezda-macva-742030.JPG
FudbalSPISAK ZVEZDE ZA GOSTOVANJE U SEVERNOJ IRSKOJ: Stanković poveo 24 igrača
zvezda-macva-742271.JPG

Bonus video:

00:52
Zenit - Crvena zvezda Izvor: Kurir