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Izveštač Kurira iz Severne Irske - Aleksandar Radonić

FK Crvena zvezda je unazad nekoliko meseci tražio štopera koji igra levom nogom.

Posle većanja struke i menadžmenta kluba izbor je pao na reprezentativca Gane i učesnika nedavno završenog Mundijala Derika Lukasena.

Crvena zvezda i Derik Lukasen su u završnim pregovorima i potpis bi trebalo da usledi u narednim danima, tačnije po povratku ekipe iz Severne Irske, sa utakmice protiv Larna u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Sportski menadžment Crvene zvezde je pod prioritetom tražio štopera koji igra levom nogom. U igri je bilo više fudbalera, ali je izbor na kraju pao na Derika Lukasena. On je dobar poznanik crveno-belih, jer je prošle godine igrao za Pafos u plej-ofu za ulazak u Ligu šampiona. Ima 31 godinu, visok je 188 cm i u Beograd dolazi kao slobodan agent, bez obeštećenja. Pafosu je doneo prvu pobedu u elitnom UEFA takmičenju protiv Viljareala, kada je mrežu zatresao glavom.

1/8 Vidi galeriju Derik Lukasen Foto: FCI / Gonzales Photo / Profimedia

Na nedavno završenom Mundijalu, Derik Lukasen bio strelac za Ganu u utakmici protiv Hrvatske (1:2) u Filadelfiji. Rođen je 3.jula 1995. u Amsterdamu i kao mlad igrač prošao je omladinske kategorije Holandije, ali je posle prihvatio da igra za Ganu.

U bogatoj karijeri Derik Lukasen igrao je za AZ Alkmar, PSV Ajndhoven, Hertu, Anderleht, Kasimpašu, Karagumruk, Makabi Tel Aviv i Pafos. Njegove najveće vrline su odlična fizička snaga, igra glavom, agresivnost u duelima i mogućnost da pokriva više pozicija u odbrani. Slabije strane koje su mu treneri često zamerali bile su povremene greške u postavljanju i koncentraciji.

Potiče iz veoma sportske porodice. Njegov polubrat je poznati napadač Brajan Brobi, nekadašnji fudbaler Ajaksa. Ima još braće koja su se bavila fudbalom. Važi za fudbalera koji se lako prilagođava različitim ligama i sistemima igre.

Osvojio je prvenstvo Holandije sa PSV-om, Superkup Holandije, šampionat Izraela sa Makabijem iz Tel Aviva i titulu na Kipru sa Pafosom.