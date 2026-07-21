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Dok je Španija slavila veliki sportski uspeh, iz Baskije su stigle slike koje su obišle svet, umesto pesme i zastava, ulicama su odjekivali sukobi, dimne bombe i sirene policije. Slavlje je u jednom trenutku preraslo u haos, a u gradu koji decenijama nosi i snažnu simboliku baskijskog identiteta, scene nasilja ponovo su otvorile stare društvene podele.

Snimci nereda za svega nekoliko sati zasenili su fudbal i ono zbog čega su se hiljade ljudi prvobitno okupile.

Više o ovome, za emisiju "Redakcija", govorio je Zoran Raković, novinar.

- Atmosfera u Španiji tokom finalnog meča se ne može opisati rečima, to zaista treba doživeti. Većina gradova u Španiji su manja mesta i sela, a ulice su bile prepune ljudi. Bake, deke, roditelji i deca - svi su bili obučeni u španske dresove, nosili zastave i zajedno slavili. U najvećem broju slučajeva nije bilo nikakvih problema. Bio sam i lično prisutan, a pored mene su bili ljudi iz Argentine sa argentinskim dresovima i zastavama. Pevali su i gledali utakmicu zajedno sa ostalima i nije bilo nikakvih incidenata - rekao je Raković.

Zoran Raković, novinar Foto: Kurir Televizija

Fudbalsko slavlje zasenili incidenti

Istakao je da je velika većina građana slavila bez problema, dok su pojedini incidenti i političke poruke zasenili deo proslave.

- Nažalost, dogodila se i jedna tragedija u Salamanki, gde je dečak od 13 godina izgubio život. Trojica mladića skočila su u fontanu, dvojica su povređena, a dečak je tom prilikom stradao. Što se tiče incidenata u Baskiji, oni nisu bili iznenađenje. Nacionalističke i šovinističke partije često koriste ovakve događaje kako bi privukle pažnju. U Bilbau, gradonačelnik i vladajuća partija nisu želeli da postave velike ekrane na trgovima kako bi građani pratili utakmicu, jer za njih taj događaj nije imao poseban značaj - naveo je.

Na pitanje koliko danas jača baskijski nacionalizam i kako država reaguje na težnje ka većoj autonomiji ili nezavisnosti, odgovorio je:

- Poznato je da Španija nije priznala Kosovo, između ostalog i zbog straha od sličnih problema unutar sopstvene teritorije. Tu se, pored Baskije, misli i na Kataloniju. U Baskiji je ranije delovala organizacija ETA, koja je jedno vreme bila nasilna. Međutim, poslednjih godina, prema mom mišljenju, oni gube podršku. Naravno, i dalje postoji deo ljudi koji želi odvajanje i nezavisnost, ali situacija je mnogo mirnija nego ranije.

Foto: EPA/MARTA PEREZ

- Nekada je bilo ubistava, terorističkih napada i ozbiljnih problema, dok je poslednjih godina stanje uglavnom stabilno. Postoje političke partije koje i dalje zagovaraju nezavisnost, ali to više nema snagu kakvu je nekada imalo. S druge strane, fudbalska reprezentacija je pokazala koliko je jaka povezanost ljudi sa nacionalnim simbolima. Kada su se fudbaleri vratili u zemlju, primili su ih španski kralj i predsednik vlade Pedro Sančez, a potom je oko dva miliona ljudi izašlo na ulice Madrida da ih pozdravi. Samo u Malagu ovog meseca dolazi veliki broj stranih turista, milioni ljudi su u Španiji i svi su pratili uspeh reprezentacije. Naravno da se pojave pojedinačni incidenti, posebno kada ih koriste određene političke grupe, ali to ne predstavlja širu sliku društva - ispričao je Raković.

Podsetimo, pre nekoliko meseci pažnju je privukla nova garnitura dresova Atletik Bilbaa, zbog mape Velike Baskije koja je uključivala i teritoriju Navare. Taj potez izazvao je reakcije političkih stranaka, a šta se nakon toga dogodilo, za Kurir televiziju, novinar je prokomentarisao:

- Za sada nema konačne odluke da li će dresovi biti povučeni ili će ostati u upotrebi kada počne novo prvenstvo. Španska liga uskoro počinje i videćemo šta će se dogoditi. Cela priča se u međuvremenu utišala i više nije glavna tema u javnosti. Najverovatnije je da će dresovi biti povučeni, ali postoji mogućnost i da ostanu aktuelni - objasnio je Raković.

04:21 "UMESTO PESME I ZASTAVA - DIMNE BOMBE I SIRENE POLICIJE": Novinar o detaljima slavlja titule u Baskiji koje je preraslo u haos: "Ovako žele da privuku pažnju" Izvor: Kurir televizija

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