Slušaj vest

"Srećan sam. Ovo je najveći klub u Portugalu i veoma sam zahvalan što sam ovde. Imam velika očekivanja, želim da pružim maksimum i osvojim titulu", rekao je Duran po dolasku u Lisabon.

Duran je profesionalnu karijeru započeo u kolumbijskom Envigadu, odakle je 2022. godine prešao u Čikago Fajer. Već godinu dana kasnije potpisao je za Aston Vilu u transferu vrednom oko 14 miliona funti.

Posle neuspelog transfera u Vest Hem tokom leta 2024. godine, Duran je ostao u Vili i postigao pobedonosni gol protiv Bajerna u Ligi šampiona, nakon čega je u januaru 2025. prodat Al Nasru za 71 milion funti.

Real Madrid - Benfika Foto: Miguel Lemos / DeFodi Images / Profimedia

Za saudijski klub postigao je osam golova na 13 utakmica, ali je već posle šest meseci otišao na pozajmicu u Fenerbahče. Nakon odlaska trenera Žozea Morinja, pozajmica je prekinuta, pa je u februaru 2026. godine prešao u Zenit, za koji je postigao tri gola na devet mečeva.

Benfika će biti sedmi klub u karijeri Durana, koji je sa samo 22 godine već igrao u sedam različitih zemalja.

Ne propustiteFudbalDUŠAN VLAHOVIĆ DOBIO VESTI KOJE NIJE ŽELEO DA ČUJE! Barsa presekla - Srbin nije u prvom planu! Evo ko bi mogao na "Kamp Nou"
Dušan Vlahović na zagrevanju tokom meča Juventus - Đenova
FudbalTRANSFER BOMBA: Džon Duran u Zenitu!
profimedia-0958655400.jpg
FudbalMILIONSKA SUPER BOMBA SLEĆE NA MARAKANU PRED DOLAZAK LILA NA NOGE CRVENOJ ZVEZDI! Dogovoren transfer brutalnog golgetera!
profimedia-0958655400.jpg
FudbalDURAN NIJE OSTAO IMUN NA ARAPSKE PARE: Bio je senzacija Aston Vile, a sada je potpisao za Al Nasr
profimedia-0958655400.jpg

00:38
Kerim Alajbegović gol na Bosna i Hercegovina - Katar 1:0 Izvor: RTS 1