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"Srećan sam. Ovo je najveći klub u Portugalu i veoma sam zahvalan što sam ovde. Imam velika očekivanja, želim da pružim maksimum i osvojim titulu", rekao je Duran po dolasku u Lisabon.

Duran je profesionalnu karijeru započeo u kolumbijskom Envigadu, odakle je 2022. godine prešao u Čikago Fajer. Već godinu dana kasnije potpisao je za Aston Vilu u transferu vrednom oko 14 miliona funti.

Posle neuspelog transfera u Vest Hem tokom leta 2024. godine, Duran je ostao u Vili i postigao pobedonosni gol protiv Bajerna u Ligi šampiona, nakon čega je u januaru 2025. prodat Al Nasru za 71 milion funti.

1/8 Vidi galeriju Real Madrid - Benfika Foto: Miguel Lemos / DeFodi Images / Profimedia

Za saudijski klub postigao je osam golova na 13 utakmica, ali je već posle šest meseci otišao na pozajmicu u Fenerbahče. Nakon odlaska trenera Žozea Morinja, pozajmica je prekinuta, pa je u februaru 2026. godine prešao u Zenit, za koji je postigao tri gola na devet mečeva.

Benfika će biti sedmi klub u karijeri Durana, koji je sa samo 22 godine već igrao u sedam različitih zemalja.