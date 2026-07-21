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Izveštač Kurira iz Severne Irske - Aleksandar Radonić

Ogroman prostor u severnoirskim medijima dobio je FK Crvena zvezda.

Crveno-beli igraju večeras protiv Larna u gostima od 21.00 čas, u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Novine "Belfast Telegraf" dale su duplericu Crvenoj zvezdi, predstavivši prvaka Srbije kao nekadašnjeg osvajača elitnog UEFA takmičenja i šampiona iz 1991. godine.

Trener Larna Gari Haveron istakao je u izjavi da je velika čast za njegov tim što će igrati protiv osvajača Lige šampiona iz 1991.godine. Te da njegov tim očekuje dvoboj sa ekipom koja je igrala grupnu fazu ovog takmičenja i koja vredi daleko više od njegovog tima.

"Belfast Telegraf" dalje piše da je Larn napravio ogroman uspeh plasmanom u drugu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona i da je prvak Srbije apsolutni favorit, te da je cilj osvajača titule u Severnoj Irskoj da se domogne grupne faze Lige konferencije. Eventualni plasman u to takmičenje doneo bi Larnu priliv ozbiljnog novca i podigao nivo kluba.

1/4 Vidi galeriju Novine u Severnoj Irskoj o utakmici Larn - Crvena zvezda Foto: Kurir sport / Aleksandar Radonić

Isti list predstavio je i Marka Arnautovića, kao najveće ime i zvezdu u timu Crvene zvezde. Kapiten Larna Tomas Kosgrov sa uvažavanjem je pričao o fudbalerima Crvene zvezde i napadaču reprezentacije Austrije koji je igrao na nedavno završenom Mundijalu u Meksiku, Kanadi i SAD.

- Ući ćemo u utakmicu nikad motivisaniji. Naporno smo radili prethodne sezone i domogli smo se Evrope, kako bismo igrali utakmice protiv klubova top klase - rekao je Kosgrov i dodao:

- U ovakvim utakmicama predstavljaš ne samo svoj klub, već i ligu iz koje dolaziš. Zvezda ima fantastičan tim, pun talenata, a sam klub je veoma organizovan. Biće za nas velika stvar da se izmerimo sa njima.

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