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Kolumbijski fudbaler Džon Duran novi je igrač Benfike, u koju je stigao na jednogodišnju pozajmicu iz saudijskog Al Nasra, saopštio je portugalski klub.Benfika će za pozajmicu 22-godišnjeg napadača platiti 6,1 milion evra, uz opciju da na kraju sezone 2026/27 otkupi njegov ugovor za dodatnih 30 miliona evra.

"Srećan sam. Ovo je najveći klub u Portugalu i veoma sam zahvalan što sam ovde. Imam velika očekivanja, želim da pružim maksimum i osvojim titulu", rekao je Duran po dolasku u Lisabon.

Duran je profesionalnu karijeru započeo u kolumbijskom Envigadu, odakle je 2022. godine prešao u Čikago Fajer. Već godinu dana kasnije potpisao je za Aston Vilu u transferu vrednom oko 14 miliona funti.

Posle neuspelog transfera u Vest Hem tokom leta 2024. godine, Duran je ostao u Vili i postigao pobedonosni gol protiv Bajerna u Ligi šampiona, nakon čega je u januaru 2025. prodat Al Nasru za 71 milion funti, što je oko 83 miliona evra.

Za saudijski klub postigao je osam golova na 13 utakmica, ali je već posle šest meseci otišao na pozajmicu u Fenerbahče. Nakon odlaska trenera Žozea Morinja, pozajmica je prekinuta, pa je u februaru 2026. godine prešao u Zenit, za koji je postigao tri gola na devet mečeva.

Benfika će biti sedmi klub u karijeri Durana, koji je sa samo 22 godine već igrao u sedam različitih zemalja.