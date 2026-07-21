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Dok većina fudbalera sa unosnim ugovorima beži na tropske, egzotične i atraktivne destinacije kao što su Maldivi, Dubai ili neka druga mesta, Luka Modrić je odlučio da letnje dane provede blizu kuće.

Bivši rukometni reprezentativac i golman Filip Ivić objavio je na društvenij mreži Instagram objavio zajedničku sliku sa Modrićem i tako otkrio da se legendarni fudbaler nalazi u mestu Petrčane kod Zadra. Objava je brzo privukla pažnju javnosti.

Nakon učešća na Svetskom prvenstvu Modrić se opušta na rodnoj obali, daleko od velikih svetskih letovališta.

Posle naporne sezone i još jednog Mundijala na kome je oborio nove rekorde (202. nastup za reprezentaciju), Luka je izabrao mir i porodicu umesto luksuznih jahti i hotelskih apartmana. Iako može da ide gde god poželi, on se vraća tamo gde se najprijatnije oseća, na hrvatsku obalu.

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Bonus video:

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Luka Modrić i Alesandro Del Pjero Izvor: Instagram/alessandrodelpiero