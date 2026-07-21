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Velika transfer bomba mogla bi da odjekne fudbalskom Evropom! Arsenal je ozbiljno zagrizao za Nika Vilijamsa, a engleski šampion navodno je spreman da izdvoji ogroman novac kako bi doveo jednu od najvećih zvezda španskog fudbala.

Krilni napadač Atletik Bilbaa postao je prvak sveta sa reprezentacijom Španije, čime je dodatno podigao svoju cenu na fudbalskom tržištu i privukao pažnju najvećih evropskih klubova.

1/16 Vidi galeriju Ceremonija dodele pehara i medalja na Mundijalu Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia, Printskrin

Prema informacijama sa Ostrva, Arsenal je spreman da aktivira otkupnu klauzulu od 90 miliona evra koja se nalazi u ugovoru 24-godišnjeg fudbalera.

Vilijams je već godinama jedan od simbola baskijskog kluba, ali sve je više indicija da bi uskoro mogao da napravi najveći transfer u karijeri i prvi put napusti Bilbao.

Ipak, Arsenal neće imati lak posao. Za usluge 24-godišnjeg fudbalera zainteresovani su i evropski velikani Barselona i Liverpul, koji takođe pomno prate situaciju.

Španac je poslednjih sezona izrastao u jednog od najopasnijih krilnih igrača Evrope. Njegova brzina, prodornost i sposobnost da pravi razliku u završnici učinili su ga jednom od najtraženijih meta na tržištu.

Vilijams je do sada u profesionalnoj karijeri nosio samo dres Atletik Bilbaa, pa bi eventualni odlazak u Premijer ligu predstavljao ogroman korak i potpuno novu avanturu.

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Kako stvari trenutno stoje, Arsenal se nalazi u najboljoj poziciji, ali u velikim transferima ništa nije gotovo dok igrač ne stavi potpis. Situacija bi mogla da se promeni iz dana u dan.