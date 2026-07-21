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Bivši kapiten reprezentacije Srbije je napustio Al Vadu posle jedne sezone.

Izgledalo je, zahvaljujući navodima holandskih medija da će nastaviti karijeru u Holandiji i da je veoma blizu dogovora sa NEC-om koji će prvi put u istoriji kluba igrati u Ligi šampiona, tačnije u kvalifikacijama.

Međutim, najnovije informacije su drugačije.

Dušan Tadić će, kako sada stoje stvari, ostati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pošto je, navodno, dogovorio saradnju sa Al Nasrom iz Dubaija.

1/10 Vidi galeriju Dušan Tadić u dresu Ajaksa Foto: Pro Shots Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Tamo će, ukoliko zaista dođe do potpisa, raditi sa srpskim trenerom Milošem Milojevićem.

To bi značilo da definitivno nema povratka u Evropu, barem u skorije vreme.

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