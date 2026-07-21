Slušaj vest

Bivši kapiten reprezentacije Srbije je napustio Al Vadu posle jedne sezone.

Izgledalo je, zahvaljujući navodima holandskih medija da će nastaviti karijeru u Holandiji i da je veoma blizu dogovora sa NEC-om koji će prvi put u istoriji kluba igrati u Ligi šampiona, tačnije u kvalifikacijama.

Međutim, najnovije informacije su drugačije.

Dušan Tadić će, kako sada stoje stvari, ostati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pošto je, navodno, dogovorio saradnju sa Al Nasrom iz Dubaija.

Dušan Tadić u dresu Ajaksa Foto: Pro Shots Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Tamo će, ukoliko zaista dođe do potpisa, raditi sa srpskim trenerom Milošem Milojevićem.

To bi značilo da definitivno nema povratka u Evropu, barem u skorije vreme.

Ne propustiteFudbalU GOSTE NAM DOLAZI ŠAMPION EVROPE IZ 1991. GODINE: Severnoirski mediji sa dosta uvažavanja predstavili Crvenu zvezdu
zvezda-macva-742268.JPG
FudbalRONALDO OSTAO BEZ SAIGRAČA! Benfika završila veliki posao: Napadač od 83 miliona evra stiže u Lisabon!
Džon Duran
FudbalZVEZDA ĆE IMATI VELIKU PODRŠKU U SEVERNOJ IRSKOJ: Više od 150 Delija dolazi da bodri crveno-beli
Delije
FudbalVINISIJUS IZNENADIO SVE NOVIM IZGLEDOM! Posle Mundijala uradio estetski tretman - svi gledaju u njegovo lice!
Vinisijus Žunior

Bonus video:

03:09
Dušan Tadić izjava 2 Izvor: MONDO/Milutin Vujičić