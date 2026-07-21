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Fudbaleri Srbije su napredovali za tri mesta i sad su 40. na najnovijoj rang listi Svetske fudbalske federacije (FIFA) koja je objavljena po okončanju Svetskog prvenstva.

Kako je saopštila FIFA, Srbija je sad 40. sa 1502,13 bodova. Srbija je napredovala za tri mesta iako nije učestvovala na nedavno završenom Mundijalu.

Svetski šampion Španija je sad prva na listi sa 1995,88 bodova, slede Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Maroko, Portugal, Belgija, Holandija i Meksiko.

Ogroman skok napravila je Norveška koja je sa 31. skočila na 19. mesto, dok je Turska sa 22. pala na 27. mesto. Veliki pad je doživela i Južna Koreja koja je bila 25. a sad je 32, dok je Paragvaj napredovao sa 41. na 34. mesto.

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