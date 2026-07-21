GUDELJ ĆE IGRATI U DRUGOJ LIGI?! Srpski as pred novim angažmanom, evo čiji dres će nositi posle odlaska iz Sevilje!
Prema istim navodima, drugoligaš iz Andaluzije dostavio je ponudu 33-godišnjem reprezentativcu Srbije, a pregovori dve strane ušli su u završnu fazu.
Gudelj je ovog leta napustio Sevilju po isteku ugovora čime je okončao sedmogodišnji boravak u tom klubu i to kao kapiten.
Španski mediji navode da postoji obostrana želja za saradnjom i da je ostalo da budu usaglašeni završni detalji ugovora pre zvanične potvrde transfera.
Tokom letnjeg prelaznog roka Gudelj se dovodio u vezu sa nekoliko klubova, među kojima je bila i Crvena zvezda, ali za sada nije postignut dogovor ni sa jednim od njih.
U dosadašnjoj karijeri Gudelj je nastupao za NAC Bredu, AZ Alkmar, Ajaks, Tedu, Gvangdžou, Sporting iz Lisabona i Sevilju, sa kojom je osvojio dve titule u Ligi Evrope.
Za reprezentaciju Srbije odigrao je 75 utakmica i bio je standardni član nacionalnog tima na poslednjim velikim takmičenjima.
Kurir sport / Sportske.net