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Prema istim navodima, drugoligaš iz Andaluzije dostavio je ponudu 33-godišnjem reprezentativcu Srbije, a pregovori dve strane ušli su u završnu fazu.

Gudelj je ovog leta napustio Sevilju po isteku ugovora čime je okončao sedmogodišnji boravak u tom klubu i to kao kapiten.

Španski mediji navode da postoji obostrana želja za saradnjom i da je ostalo da budu usaglašeni završni detalji ugovora pre zvanične potvrde transfera.

Tokom letnjeg prelaznog roka Gudelj se dovodio u vezu sa nekoliko klubova, među kojima je bila i Crvena zvezda, ali za sada nije postignut dogovor ni sa jednim od njih.

1/13 Vidi galeriju Nemanja Gudelj Foto: PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia, Nemanja Nikolić

U dosadašnjoj karijeri Gudelj je nastupao za NAC Bredu, AZ Alkmar, Ajaks, Tedu, Gvangdžou, Sporting iz Lisabona i Sevilju, sa kojom je osvojio dve titule u Ligi Evrope.

Za reprezentaciju Srbije odigrao je 75 utakmica i bio je standardni član nacionalnog tima na poslednjim velikim takmičenjima.

Kurir sport / Sportske.net