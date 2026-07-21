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Fudbaleri Crvene zvezde slavili su nad Larnom sa 4:0 (1:0) u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Pred vama su igrači crveno-belog tima na skeneru Kurira.

Mateus /

Nije imao posla u prvih 45 minuta, pa se razgibavao i istrčavao kratke deonice, kako bi zadržao radnu temperaturu. U drugom delu gotovo da nije takao loptu.

Jun Vu Seol 7

Nepotrebno je zaradio žuti karton i taj trenutak nepažnje mogao bi skupo da košta Zvezdu u narednim utakmicama. Sve ostalo je bilo za pohvalu i visoku ocenu. Odgovorna igra, dosta trčanja i ponavljanja, upotrebljivi centaršutevi.

Miloš Veljković 7

Siguran u skoku, a već u prvom vazdušnom duelu odmah je stavio do znanja napadaču Larna Lustiju, ko će biti gazda na terenu.

Strahinja Eraković 7

U paru sa Milošem Veljkovićem pokazao odličnu koncentraciju i odgovornost. Imao je nekoliko dobrih sprinteva, a u odbrani zaključao svaki pokušaj napada domaćina.

Nair Tiknizjan 7

Odgovoran i promućuran tokom cele utakmice. Nije pravio izlete na protivničku polovinu i ostavljao brisani prostor iza sebe kao ranije. Punim kapacitetom radio za ekipu.

Abu Fani 7,5

Pohapsio je na sredini vezane igrače Larna. Veoma agresivan u duelu i tačan na lopti. Mlak šut u 14. minutu, da je bio jači mogao je da zatrese mrežu Severnih Iraca. Asistirao Duarteu kod drugog gola Brazilca.

Timi Maks Elšnik 7

Pametno je igrao, bez previše trošenja. Racionalno, sa mnogo čitanja protivnika, kako u odbrani, tako i u napadu. Trudio se da preseče svaku loptu koja bi bila potencijalna opasnost za gol Zvezde.

Loizos Loizu 6

Ne može se reći da nije hteo, ali jednostavno nije napravio nijedan potez koji bi bio od koristi Crvenoj zvezdi. U defanzivi odgovoran, ali u napadu mu nedostaje više bezobrazluka i lucidnosti.

Vasilije Kostov 7,5

Dobro se kretao bez lopte, otvarao prostor i tražio posed. Slab šut nogom u 40. minutu, a onda isto takav i glavom u 51. I na kraju treća sreća, posle fantastičnog prodora i dodavanja od strane Osmana Bukarija, za lep gol sa nekih desetak metara u 57. minutu.

Mirko Ivanić 7

Kapitenska partija, uvek na pravom mestu sa velikim radijusom kretanja. Pomagao veznom redu, ali i nekoliko puta bio u prilici za gol. Najbolju je propustio u 60. minutu, kada je malo zakasnio posle centaršuta Seola. Sa golom je spojio Bukarija, ali se on izblamirao.

Bruno Duarte 8

Šansa za gol u 18. minutu, ali je baš mlako šutirao i golman je loptu izvadio iz gola. Hladnokrvno i mirno izveo penal u 26. minutu za vođstvo Crvene zvezde. Da je najraspoloženiji igrač Zvezde pokazao je u 67. minutu svojim drugim golom.

Osman Bukari 7,5

Od 46. minuta umesto Loizosa Loizua. Iz samo jednog poteza pokazao je klasu i da će biti pojačanje za Zvezdu. Bukvalno je okrenuo igrača Larna Sloana, krenuo ka golu i asistirao Kostovu za 2:0. A, onda se obukao u 65. minutu kada je umesto praznog gola pogodio spoljni deo mreže. I to samo zato što je umesto da plasira, šutirao jako.

Mohamed Čam 7

Od 72. umesto Vasilija Kostova. Ozbiljan potencijal ima ovaj momak, pokazao je to prelepim golom u završnici meča, kada je levom nogom pogodio sam ugao Larna.

Aleksandar Katai 6,5

Od 72. umesto Mirka Ivanića. Tri lepe šanse imao je za gol, ali svaki put je bio neprecizan.

Džej Enem 6,5

Od 72. umesto Bruna Duartea. I on je mogao do gola, ali je loše šutirao u poziciji "jedan na jedan", pa je bes iskalio na reklami.

Marko Arnautović 6,5

Od 81. umesto Abu Fanija. Samo nekoliko minuta kasnije propustio lepu priliku za gol.

Dejan Stanković

Dobio je ono što je želeo, sigurnu, ubedljivu pobedu od 4:0 u gostima. I niko od igrača mu se nije povredio. Bio je svestan snage svog tima, izmene su mu bile prave. Valja reći da je ulaskom novih igrača samleo Larn, držao visok intenzitet igre i punu energiju tima za svih 90 minuta. Revanš u Beogradu naredne srede biće samo formalnost.

1/13 Vidi galeriju Foto galerija iz Severne Irske Foto: Kurir sport / Aleksandar Radonić