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Mnogi se pitaju zašto velika španska fudbalska zvezda na dresu nosi dva imena - Lamin Jamal.

Jamal je dao značajan doprinos u trijumfu Španije na netom završenom Svetskom prvenstvu u Severnoj Americi.

1/6 Vidi galeriju Lamin Jamal na Mundijalu 2026 Foto: Pedro Paulo Diaz / Zuma Press / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Iza njegovog imena krije se, u stvari, neverovatna priča o tome kako je ono nastalo.

Naime, njegovo puno ime je Lamin Jamal Nasraui Ebana. Nasraui je prezime oca, Ebana majke, i marokanskog su porekla.

Sve je počelo u trenutku kada je njegova baka Fatima, sa kojom je godinama kasnije bio na potpisivanju ugovora u Barseloni, odlučila da se preseli u Španiju. Kada je imala 40-ak godina, oko 1990-ih, iz Maroka je došla da živi u Španiju, našla je posao kao medicinska sestra i njen jedini cilj je bio da pomogne svojoj porodici koja je bila jako siromašna.

Nakon nekog vremena uspela je da dovede svoja dva sina Abdula i Munira. Munir je u Španiji upoznao Šilu sa kojom je počeo da se zabavlja, međutim i u Španiji su živeli jako teško, jedva su spajali kraj s krajem i imali su dovoljno novca samo za stanarinu. Srećom imali su dva nerazdvojna prijatelja koji su se zvali Lamin i Jamal koji su im bezpogovorno pomagali kad god im je bilo potrebno. Zahvaljujući njima, roditelji mladog fudbalera su uspeli da prežive.

Zauzvrat, Munir im je dao obećanje, da će sinu dati ime po njima dvojici.

U julu 2007. oni su ispunili svoje obećanje i sinu su nadenuli ime Lamin Jamal.

Sama značenja njegovog imena su zaista posebna. Lamin na arapskom predstavlja iskrenost, a Jamal lepotu.