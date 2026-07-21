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Glazer je sa Makabijem, za koji je već nastupao od 2016. do 2021. godine, potpisao trogodišnji ugovor, dok obeštećenje koje je klub iz Haife platio Crvenoj zvezdi za 30-godišnjeg izraelskog golmana nije otkriveno.

Izraelski golman je u Crvenu zvezdu došao 2023. godine iz Hapoela iz Berševe, i od tad je odigrao ukupno 69 utakmica za beogradski klub, ne primivši gol na 26 mečeva.

Sa Crvenom zvezdom je osvojio po tri titule u državnom prvenstvu i nacionalnom kupu.

Beogradski crveno-beli su se u svom saopštenju zahvalili Glazeru, koji će u Makabiju igrati pod vođstvom bivšeg trenera Crvene zvezde Baraka Bahara, i poželeli mu sreću u nastavku karijere.

Omri Glazer Foto: Www.crvenazvezdafk.com

(Beta)

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