Slušaj vest

Glazer je sa Makabijem, za koji je već nastupao od 2016. do 2021. godine, potpisao trogodišnji ugovor, dok obeštećenje koje je klub iz Haife platio Crvenoj zvezdi za 30-godišnjeg izraelskog golmana nije otkriveno.

Izraelski golman je u Crvenu zvezdu došao 2023. godine iz Hapoela iz Berševe, i od tad je odigrao ukupno 69 utakmica za beogradski klub, ne primivši gol na 26 mečeva.

Sa Crvenom zvezdom je osvojio po tri titule u državnom prvenstvu i nacionalnom kupu.

Beogradski crveno-beli su se u svom saopštenju zahvalili Glazeru, koji će u Makabiju igrati pod vođstvom bivšeg trenera Crvene zvezde Baraka Bahara, i poželeli mu sreću u nastavku karijere.

1/11 Vidi galeriju Omri Glazer Foto: Www.crvenazvezdafk.com

(Beta)