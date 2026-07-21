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"Deljenje pravde na elitnom nivou predstavljalo je ogromnu privilegiju, ali je pritisak veliki, a nadzor stalan. Sada je pravi trenutak da se povučem i okrenem narednom poglavlju svoje karijere", naveo je Tejlor, a preneo Bi-Bi-Si (BBC).

Tejlor je sudijsku karijeru započeo 2002. godine. U Premijer ligi je sudio od 2010. godine, dok je 2013. godine počeo i da deli pravdu na međunarodnim utakmicama.

Karijeru je završio sa ukupno 839 odsuđenih utakmica.

Bio je glavni arbitar u finalima FA kupa 2017. i 2020. godine, dok je 2015. godine delio pravdu u finalu engleskog Liga kupa i utakmici Komjuniti šilda.

Glavni sudija je bio i u utakmici Superkupa Evrope 2020. godine, finalu Lige nacija 2021. godine, dok je 2023. godine delio pravdu u finalima Svetskog klupskog prvenstva i Lige Evropa.

Delio je pravdu na Svetskim prvenstvima 2022. i 2026. godine, i Evropskim prvenstvima 2020. i 2024. godine.

Na ovogodišnjem Mundijalu je bio glavni sudija u dva meča grupne faze: Uzbekistan - Kolumbija i Senegal - Irak, kao i utakmici osmine finala između Portugala i Španije.

Bio je na kraćem spisku kandidata za glavnog sudiju finala Svetskog prvenstva 2022. godine, ali je bio "precrtan" zbog političkih tenzija između Engleske i tadašnjeg finaliste Argentine.

(Beta)