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Zvezda je povela u 27. minutu i krunisala veliku inicijativu od starta meča.

Foto galerija iz Severne Irske Foto: Kurir sport / Aleksandar Radonić

Nakon Var intervencije dosuđen je penal za Zvezdu, zbog igranja rukom jednog domaćeg igrača.

Duarte je preuzeo odgovornost i rutinski matirao Fergusona.

Poslao je loptu u jednu, a golmana u drugu stranu.

Pogledajte i sami ovaj momenat.

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Rukovodstvo Zvezde u Larnu Izvor: Kurir