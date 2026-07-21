Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Larnu u prvoj utakmici 2. kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
LIGA ŠAMPIONA
DUARTE SA KREČA SLOMIO IRCE: Ovako je Zvezda povela u Larnu
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Foto galerija iz Severne Irske Foto: Kurir sport / Aleksandar Radonić
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Nakon Var intervencije dosuđen je penal za Zvezdu, zbog igranja rukom jednog domaćeg igrača.
Duarte je preuzeo odgovornost i rutinski matirao Fergusona.
Poslao je loptu u jednu, a golmana u drugu stranu.
Pogledajte i sami ovaj momenat.
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