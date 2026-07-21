Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Larnu u prvoj utakmici 2. kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
LIGA ŠAMPIONA
KAKVA MAJSTORIJA OSMANA BUKARIJA: Bilo mu je potrebno samo deset minuta da pokaže klasu...
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Zvezda potpuno dominira, a ovaj meč obeležio je povratak Osmana Bukarija, koji je u igru ušao na početku drugog poluvremena.
Foto galerija iz Severne Irske Foto: Kurir sport / Aleksandar Radonić
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Fantastičan potez Bukarija, potpuno je okrenuo svog čuvara, uposlio Kostova koji je rezantnim udarcem matirao Fergusona.
Pogledajte i sami ovaj momenat.
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