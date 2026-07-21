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Zvezda potpuno dominira, a ovaj meč obeležio je povratak Osmana Bukarija, koji je u igru ušao na početku drugog poluvremena.

Foto galerija iz Severne Irske Foto: Kurir sport / Aleksandar Radonić

Fantastičan potez Bukarija, potpuno je okrenuo svog čuvara, uposlio Kostova koji je rezantnim udarcem matirao Fergusona.

Pogledajte i sami ovaj momenat.

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Duarte donosi vodjstvo Zvezdi Izvor: Kurir