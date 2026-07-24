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Najnovijim fotografijama sa odmora napravila je pravu pometnju na društvenim mrežama, a komplimenti ne prestaju da pristižu.

Lepa Dragana pozirala je u upečatljivom roze kupaćem kostimu koji je savršeno istakao njenu vitku liniju i zavidnu formu. Posebnu pažnju privukli su izvajani trbušnjaci, ravan stomak i skladna figura, koji ostavljaju bez daha.

Foto: PrintscreenInstagram

Iako je ćerka jednog od najvećih fudbalskih imena sa ovih prostora Dragana Džajića, Dragana godinama uspešno gradi svoj prepoznatljiv stil i privlači pažnju gde god da se pojavi. Njene objave redovno izazivaju veliko interesovanje, a ni ovoga puta nije bilo drugačije.

Foto: PrintscreenInstagram

Dragana Džajić već nekoliko godina uživa u skladnom braku sa Milošem Ivanovićem, rođenim bratom nekadašnje svetske teniske šampionke Ane Ivanović. Njih dvoje svoju ljubav krunisali su brakom, a potom su dobili i sina, kojem su se oboje u potpunosti posvetili.

1/8 Vidi galeriju Dragana Džajić Foto: Instagram, Printscreen/Instagram

Iako privatni život uglavnom čuvaju daleko od očiju javnosti, s vremena na vreme sa pratiocima podele poneki detalj porodične idile, dok Dragana svojim objavama neretko pokazuje da uspešno usklađuje porodične obaveze i brigu o izgledu.