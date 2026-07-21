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"Pokušaćemo da reprezentujemo svoj klub na najbolji mogući način i da pokažemo fudbal koji nas je krasio prošle sezone, kada smo izborili plasman u Evropu. Ostaćemo dosledni sebi i svom identitetu, i pokušati da demonstriramo stvari koje radimo i u domaćem prvenstvu, naravno u meri u kojoj nam protivnik to bude dozvolio. Ne gajim iluziju da ćemo biti u potpunoj kontroli tokom dužih intervala utakmice, ali sigurno postoji prostor da se u određenim fazama nametnemo. Želimo da ostanemo privrženi svom stilu i da dostojno predstavljamo srpski fudbal", naveo je Koković na konferenciji za novinare, a preneo sajt kluba.

Železničar će u sredu od 21 čas u Pančevu dočekati Bragu, u prvoj utakmici dvomeča drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

"Pokušaćemo da budemo hrabri i da gradimo napad iz poslednje linije kao što to uvek radimo. Možda to neće biti moguće u velikoj meri, ali mi je važno da moj tim ima jasnu ideju igre i da ni u jednom trenutku ne odstupi od vrednosti koje su sastavni deo našeg modela", rekao je Koković.

Koković je naveo i da smatra da je Braga veoma kvalitetna ekipa.

"To je tim koji je pre nekoliko meseci igrao polufinale Lige Evropa i sačuvao je kostur ekipe. Sigurno su kvalitetniji nego prošle godine. Nisu ;protivnik za poželeti. Igraju veoma specifično, izuzetno su agresivni i veoma je teško ostvariti prednost protiv njih kroz pozicionu igru. Ofanzivno su na veoma visokom nivou, tehnički su izuzetno kvalitetni, stvaraju brojčani višak i veoma dobro grade napade. Za mene je ovo najzahtevniji protivnik kojeg sam pripremao u dosadašnjoj trenerskoj karijeri i raduje me da vidim koliko će ono što smo pripremili imati smisla na terenu", kazao je Koković.

Trener Železničara naveo je da je njegovom timu čast što igra u istom takmičenju kao Braga, i dodao da smatra da će njegovi igrači biti veoma motivisani za predstojeći duel.

"Ovako atraktivan protivnik ne zahteva nikakvu dodatnu motivaciju. Više smo se bavili psihološkom pripremom utakmice, jer će, osim našem kapitenu (Zoranu) Popoviću, gotovo svim igračima ovo biti prvi nastup u evropskom takmičenju. Verujem da će igrači biti dovoljno motivisani značajem utakmice i imenom protivnika. Nadam se i punom stadionu, jer ako to ne bude slučaj protiv Brage, ne znam protiv koga će biti", rekao je Koković.

Koković je izjavio i da, iako u njegovoj ekipi nema problema sa povredama, pojedini ključni igrači nisu još uvek na najvišem nivou fizičke spreme.

"Zdravstveni bilten je povoljan. Manje-više mogu da računam na sve igrače. Otežavajuća okolnost je što su nam se pojedini igrači, koji su projektovani kao starteri, kasnije priključili ekipi i nisu još uvek na 100 odsto fizičke spreme, pa ćemo videti koliku će minutažu imati", naveo je trener Železničara.

(Beta)