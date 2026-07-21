Navijači kluba iz Severne Irske okačili su transparent Kosovo je Srbija na ogradi pored tereba
Fudbal
IRSKI NAVIJAČI ODUŠEVILI NAŠ NAROD: Tribinu krasi transparent "Kosovo je Srbija"
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Navijači Larna dočekali su Crvenu zvezdu u prvoj utakmici 2. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, transparentom "Kosovo je Srbija".
Foto galerija iz Severne Irske Foto: Kurir sport / Aleksandar Radonić
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Stadion u Larnu koji nosi ime "Inver park" i kapaciteta je oko 3.000 mesta, nije bio ispunjen do poslednjeg mesta.
Na jednoj strani našlo se 50-tak pristalica Crvene zvezde, a iza gola na drugoj strani domaći navijači.
Na ogradi ispred njih našao se i pomenuti transparent.
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