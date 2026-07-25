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Rekordi u postizanju golova i sakupljanju Birkin torbi, nisu jedini hobiji Erlinga Halanda.

Slavni norveški fudbaler jedan je od igrača koji je obeležio nedavno završeno Svetsko prvenstvo, a utehu posle eliminacije od Engleske mogao je da pronađe u garaži gde su smešteni njegovi skupoceni automobili.

1/6 Vidi galeriju Erling Haland u dresu reprezentacije Norveške Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Napadač Mančester sitija napravio je jednu od boljih kolekcija automobila koje ćete videti ove godine.

Na listi se nalazi desetak automobila.

Aston Martin DBKS707

Haland, iako Norvežanin, rođen je na severu Engleske dok je njegov otac igrao za Lids, pa ne čudi njegova ljubav prema britanskom brendu. Sportski automobili bili su zaštitni znak Džejmsa Bonda, a varijanta 707 koju poseduje Haland košta oko 250.000 evra. Sa 697 KS ispod haube, bila je najmoćnija verzija SUV-a kada se pojavila 2022. godine.

Audi RS 6 Avant

Audi nije automobil koji ćete često videti u bogatijim garažama, ali prisustvo RS 6 Avant svakako je izuzetak i dokaz da neko poznaje auto svet. Zver sa pogonom na četiri točka košta oko 100.000 evra pokreće 4,0 litarski V-8 motora sa dvostrukim turbo punjenjem koji čini samo 621 KS.

Bugatti Tourbillon

Najskuplja će ovo biti "zverka" u garaži Erlinga Jalanda. Francuski proizvođač je napravio neobičan hibridni hiperautomobil sa cenom od oko 4.5 miliona evra. Isporuke vozila, koje čini 1.600 KS, tek treba da počnu. Ali je još prošle godine objavljeno da je Haland jedan od 250 ljudi koji su imali sreću da obezbede svoj primerak.

Ferrari Monza SP2

Haland godišnje zarađuje oko 55 miliona evra od ugovora, tako da nije iznenađenje da u svojoj kolekciji ima nekoliko Ferarija. Tu je 812 Competizione, kao i 12 cillindri, ali je Monza SP2 ipak njegov omiljeni Ferari. Samo 499 primeraka je napravljeno od 2018. godine u okviru serije "Ikone". Automobil neka krov i tradicionalno vetrobransko staklo. Pokreće ga V12 motor od 6.5 litara koji proizvodi 810 KS.

Lamborghini huracan sterrato

Ovaj model pokazuje da je Haland ipak neko ko više voli da sedi za volanom, nego da ga voze. Ova varijanta Lamborginija okšta oko 250.000 evra projektovana je uglavnom za off-roading, ima sistem pogona na sva četiri točka i gume za sve terene.

Mercedes-maybach S680 virgil abloh

Ovaj superluksuzni automobil podseća da je Haland dve godine proveo u Borusiji iz Dortmunda. Norvežanin poseduje u svojoj kolekciji i varijantu Mercedesa 275 AMG One, ali je ovaj primerak vredan oko 350.000 evra ipak favorit. Ujedno, ovo je trenutno najmoderniji automobil koji Haland poseduje, a napravljeno je samo 150 komada.

Porsche 911 GT3 RS

Porše je svakako stavka "moram da imam" za ovakve prilike. Najtvrdokornija verzija najpoznatijeg modela nemačkog proizvođača sportskih automobila je u osnovi ulični trkač. Lagana automobil sa preko 500 KS vredi oko 250.000 evra.

Halandova garaža ima još primeraka od kojih zastaje dah.

Tu su Range rover Sport (oko 200.000 evra), Rolls-Royce Cullinan (400.000 evra), Ford shelby f-150 super snake (130.000 evra).

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