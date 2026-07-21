Jirgen Klop obrisao fotografiju i zaključao komentare na Instagramu!
Fudbal
POSLE BURE STIGLA REAKCIJA: Klop uklonio fotografiju koja je izazvala bes Delija!
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Nakon što je fotografija izazvala burne reakcije navijača Crvene zvezde, Jirgen Klop je uklonio spornu objavu sa svog Instagram profila.
Tu se nije zaustavio – nemački stručnjak je zaključao komentare, pa korisnici više ne mogu da ostavljaju poruke ispod njegovih fotografija.
Podsetimo, nemački stručnjak je na Instagramu objavio niz fotografija sa Mundijala, a jedna je posebno odjeknula.
Na njoj su, pored Klopa i legendarnog italijanskog fudbalera Alesandra Del Pijera, i nepoznata žena koja u rukama drži transparent sa uvredljivom porukom upućenom beogradskom klubu.
Foto: Instagram/kloppo
Fotografija se ubrzo proširila društvenim mrežama i izazvala lavinu komentara među pristalicama Crvene zvezde, nakon čega je Klop povukao potez kako bi smirio strasti.
Jirgen Klop Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Oli Scarff/NMC Pool / PA Images / Profimedia, Steve Flynn/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia
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