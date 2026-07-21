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Rodžers je sa Čelsijem potpisao sedmogodišnji ugovor, a Skaj Sports (Sky Sports) je preneo da je klub iz Londona platio Aston Vili 117 miliona funti za 23-godišnjeg engleskog ofanzivnog vezistu, koji je tako postao najskuplji britanski fudbaler u istoriji.

Pre prelaska Rodžersa u Čelsi, rekordna suma plaćena za nekog britanskog fudbalera bila je 116 miliona funti, koliko je iznosio ovogodišnji transfer Eliota Andersona iz Notingem Foresta u Mančester siti.

Rodžers je u Aston Vilu došao 2024. godine iz Midlsbroa, i od tad je odigrao ukupno 125 utakmica, postigao 31 gol i upisao 29 asistencija za klub iz Birmingema.

Engleski vezista je sa Aston Vilom prošle sezone osvojio titulu prvaka Lige Evropa, kao i bio izabran za najboljeg igrača tog takmičenja.

U sezoni 2024/25 je bio izabran za najboljeg mladog igrača Premijer lige, dok je na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu sa reprezentacijom Engleske, za koju je zabeležio ukupno 22 nastupa, osvojio bronzanu medalju.

Rodžers je rekao da je jako uzbuđen što je postao član Čelsija.

"Za mene je Čelsi najveći klub u Londonu i klub kojem sam se divio još od detinjstva. Zaista sam uzbuđen zbog projekta sa novim trenerom (Ćabijem Alonsom), igrača koje imamo i pravca u kojem se klub kreće. Zato sam ovde i jedva čekam da počnemo", kazao je Rodžers, a preneo sajt kluba.

(Beta)