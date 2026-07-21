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Trener Crvene zvezde Dejan Stanković izneo je prve utiske posle pobede u Severnoj Irskoj.

Crvena zvezda je savladala Larn u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Foto galerija iz Severne Irske Foto: Kurir sport / Aleksandar Radonić

 "Pričali smo o tome. Kvalitet je na našoj strani. Moraš da odgovoriš duelom. Odgovorili smo. Prvo poluvreme, bilo je dosta energije i sa protivničke strane. Drugo poluvreme smo krenuli onako kako smo i zamislili, napravili jednu izmenu i okrenuli utakmicu u nekom drugom smeru. Ali, čestitam momcima, zahvaljujem se navijačima. Dalek je put, a oni ne odustaju i uvek su sa nama", poručio je Stanković.

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Stankovic posle pobede u Irskoj Izvor: Kurir

 Strateg crveno-belih je nastavio:

"Igramo za sebe, radimo za sebe. Bodove donosimo za sve. Volim kada mi tim izgleda ozbiljno od prvog do poslednjeg minuta. Da je kvalitet na našoj strani jeste, ali to se treba potvrditi na terenu. Jeste, svaka pobeda je dobra za samopouzdanje. Završili smo utakmicu bez primljenog gola. Verujem u ove momke. Ovo je tek početa ciklusa. Korak po korak. Imamo i Vojvodinu sada, revanš, prvenstvo... Ja sam rekao, mi smo spremni".

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Stankovic zadovoljan pobedom u Irskoj Izvor: Kurir