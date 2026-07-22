VASILIJE KOSTOV: Dobro smo ušli u utakmicu i zasluženo pobedili
Prvotimci Crvene zvezde su savladali Larn u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona rezultatom 0:4.
Utiske nakon duela je izneo strelac drugog gola na današnjem meču Vasilije Kostov.
- Mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Stvarno težak teren za igru, mali je bio prostor, ali mislim da smo osvojili mnogo drugih lopti i da je to prelomilo da pobedimo. Taj penal se dogodio u dobrom momentu da postignemo gol i posle smo u drugom poluvremenu ušli da damo što više golova i da nam bude lakše u Beogradu - rekao je Kostov.
Govorio je mladi vezni fudbaler i o veštačkom terenu u Severnoj Irskoj.
- Bio je nezgodan veštački teren. Navikli smo da igramo na njemu, jer ima dosta takvih terena u našoj ligi, ali je ovaj dosta mali. Oni su ekipa koja voli da igra sa dugim loptama, ali smo se brzo privikli i pobedili.
Pred crveno-belima su mečevi protiv Vojvodine i revanš protiv Larna.
- Prvo ćemo da se fokusiramo na utakmicu protiv Vojvodine, pa tek onda na revanš. U obe utakmice naravno idemo na pobedu - istakao je Kostov.