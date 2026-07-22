Slušaj vest

Utiske nakon duela je izneo strelac drugog gola na današnjem meču Vasilije Kostov.

1/13 Vidi galeriju Foto galerija iz Severne Irske Foto: Kurir sport / Aleksandar Radonić

- Mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Stvarno težak teren za igru, mali je bio prostor, ali mislim da smo osvojili mnogo drugih lopti i da je to prelomilo da pobedimo. Taj penal se dogodio u dobrom momentu da postignemo gol i posle smo u drugom poluvremenu ušli da damo što više golova i da nam bude lakše u Beogradu - rekao je Kostov.

Govorio je mladi vezni fudbaler i o veštačkom terenu u Severnoj Irskoj.

- Bio je nezgodan veštački teren. Navikli smo da igramo na njemu, jer ima dosta takvih terena u našoj ligi, ali je ovaj dosta mali. Oni su ekipa koja voli da igra sa dugim loptama, ali smo se brzo privikli i pobedili.

Pred crveno-belima su mečevi protiv Vojvodine i revanš protiv Larna.

- Prvo ćemo da se fokusiramo na utakmicu protiv Vojvodine, pa tek onda na revanš. U obe utakmice naravno idemo na pobedu - istakao je Kostov.