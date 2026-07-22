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Fudbalski svet i dalje čeka odluku Lionela Mesija dok razmatra da li da nastavi da igra za Argentinu.

Mesi je u suzama napustio finale Svetskog prvenstva, što su mnogi protumačili da nije u pitanju samo poraz, već i oproštaj.

Lionel Mesi, finale Mundijala 2026. Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

 U takvoj situaciji, kao grom iz vedrog neba je odjeknula informacija poznatog argentinskog novinara Ernana Kastilja, veoma bliskog samom Mesiju.

Mnogi svetski mediji preneli su Kastiljove reči koje su predstavljale ekskluzivu, da je Mesi saigračima u svlačionici posle finala saopštio da je to bio njegov poslednji meč za Argentinu.

Mesi je održao emotivan govor u kome je saopštio da se oprašta od nacionalnog dresa.

Vest se proširila brzinom svetlosti društvenim mrežama, i kada su svi već počeli da sumiraju Mesijev učinak u reprezentaciji, Ernan Kastiljo se ponovo oglasio.

 Kastiljo je rekao da je Mesi u svlačionici saigračima rekao: "Ovo bi mogla da bude moja poslednja utakmica", ublaživši prvobitnu kategoričnu izjavu.

Ostaje, dakle, i dalje misterija, koja je konačna odluka Lionela Mesija.

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Lionel Mesi plakao posle finala Izvor: Arena Sport