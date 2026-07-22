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Crvena zvezda je trijumfovala na gostujućem terenu protiv Larna rezultatom 0:4 u okviru prvog meča drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Nakon utakmice utiske je izneo defanzivac Miloš Veljković.

Foto galerija iz Severne Irske Foto: Kurir sport / Aleksandar Radonić

 - Želeli smo da počnemo jako i mislim da smo to uradili. Teško je kada protivnik pravi "bunker" pozadi, zato je bilo bitno postići taj prvi gol, a posle toga smo odigrali odlično u drugom poluvremenu - rekao je Veljković.

Govorio je Veljković i o taktičkim zamislima stručnog štaba koje su sproveli na terenu.

- Tako je, mister želi da uvek igramo agresivno i da budemo koncentrisani do kraja. Bili smo takvi i zbog toga smo zasluženo pobedili.

Za kraj, prokomentarisao je i predstojeći revanš susret u Beogradu.

- U revanš ulazimo kao da je 0:0, sa takvim mentalitetom - zaključio je Veljković.

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