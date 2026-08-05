Marković ima skoro tri miliona pratilaca koje je privukla njena lepota
Fudbal
HAJDUK DOVEO NAJLEPŠU FUDBALERKU NA SVETU: Pogledajte zašto muškarci fatalnu Ana Mariju vole više od fudbala
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Ženski fudbalski klub Hajduk iz Splita potpisao je 26-godišnju Ana Mariju Marković.
Hrvatska reprezentativka je u dosadašnjem delu karijere nastupala u Švajcarskoj, Portugalu i SAD.
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U Hajduku je zadužila dres s brojem 23.
Hrvatska reprezentativka je postala jedna od najprepoznatljivijih ličnosti u ženskom fudbalu, kako zbog nastupa na terenu, tako i zbog ogromnog prisustva na društvenim mrežama.
Marković ima skoro tri miliona pratilaca koje je privukla njena lepota. U više anketa je proglašena za najlepšu fudbalerku na svetu.
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