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 Ženski fudbalski klub Hajduk iz Splita potpisao je 26-godišnju Ana Mariju Marković.

Hrvatska reprezentativka je u dosadašnjem delu karijere nastupala u Švajcarskoj, Portugalu i SAD.

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 U Hajduku je zadužila dres s brojem 23.

Hrvatska reprezentativka je postala jedna od najprepoznatljivijih ličnosti u ženskom fudbalu, kako zbog nastupa na terenu, tako i zbog ogromnog prisustva na društvenim mrežama.

Marković ima skoro tri miliona pratilaca koje je privukla njena lepota. U više anketa je proglašena za najlepšu fudbalerku na svetu.

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