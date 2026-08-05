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Ženski fudbalski klub Hajduk iz Splita potpisao je 26-godišnju Ana Mariju Marković.

Hrvatska reprezentativka je u dosadašnjem delu karijere nastupala u Švajcarskoj, Portugalu i SAD.

1/7 Vidi galeriju EVROPA JE POLUDELA ZA ZANOSNOM ANOM: Kažu da je NAJLEPŠA FUDBALERKA NA SVETU, kada je vide muškarci se skroz pogube (FOTO) Foto: Instagram/anamxrkovic

U Hajduku je zadužila dres s brojem 23.

Hrvatska reprezentativka je postala jedna od najprepoznatljivijih ličnosti u ženskom fudbalu, kako zbog nastupa na terenu, tako i zbog ogromnog prisustva na društvenim mrežama.