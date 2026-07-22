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Jedan detalj sa fotografije napravio je potpuni haos!

Jirgen Klop nije ni slutio kakvu će reakciju izazvati objava sa Alesandrom Del Pjerom i misterioznom ženom koja je držala poruku na račun Crvene zvezde.

Reakcije navijača brzo su usledile, a objava nemačkog stručnjaka izazvala je veliki broj komentara. Nakon što je video kakva se poruka nalazi u kadru, Klop je povukao potez – obrisao je fotografiju sa svog profila i zaključao komentare, čime je dodatno podgrejana cela priča.

U početku je javnosti bila nepoznata žena koja se našla pored Klopa i Del Pjera, ali je sada otkriven njen identitet.

Reč je o Selmi Hasanagić, ćerki legendarnog fudbalera Partizana Mustafe Muje Hasanagića. Upravo je ona držala transparent koji je izazvao buru među navijačima Crvene zvezde.

Njen otac Mustafa Hasanagić ostavio je dubok trag u istoriji crno-belih. Dres Partizana nosio je od 1962. do 1969. godine, odigrao je 337 utakmica i postigao 355 golova, a bio je i deo ekipe koja je igrala čuveno finale Kupa evropskih šampiona protiv Real Madrida 1966. godine.

Za Selmu Hasanagić se u javnosti ne zna mnogo. Poznato je da je završila Stomatološki fakultet u Beogradu, a potom se preselila u Francusku, gde danas živi.

I dalje nije poznato kakva je tačno veza između nje, Jirgena Klopa i Alesandra Del Pjera, odnosno kako je došlo do zajedničke fotografije koja je izazvala toliku pažnju fudbalske javnosti.

1/8 Vidi galeriju Jirgen Klop Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Oli Scarff/NMC Pool / PA Images / Profimedia, Steve Flynn/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Jedno je sigurno - jedan detalj u pozadini fotografije napravio je mnogo veću buru nego sama objava.