Fudbaleri Grafičara jedan deo pripremnog perioda za narednu sezonu odradili su na Zlatiboru, a iz kluba su nam otkrili kako izgleda 24 sata sa igračima tokom ovih dana.

U planu su bili trening, odmor, utakmica... Ali, desilo se nešto što je pokvarilo planove. Kako je izgledao dan sa Grafosima na Zlatiboru i šta su o pripremama imali da kažu kapiten Filip Vasiljević i šef stručnog štaba Milan Stegnjaić možete pogledati u emisiji Dan sa Grafosima.