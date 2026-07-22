Slušaj vest

Fudbaleri Grafičara jedan deo pripremnog perioda za narednu sezonu odradili su na Zlatiboru, a iz kluba su nam otkrili kako izgleda 24 sata sa igračima tokom ovih dana.

U planu su bili trening, odmor, utakmica... Ali, desilo se nešto što je pokvarilo planove. Kako je izgledao dan sa Grafosima na Zlatiboru i šta su o pripremama imali da kažu kapiten Filip Vasiljević i šef stručnog štaba Milan Stegnjaić možete pogledati u emisiji Dan sa Grafosima.

Ne propustiteFudbalGRAFOSOV PRVI INTERVJU - EPIZODA 3! Šampionski tim, sin legende Zvezde i priča koja će vas oduševiti! (VIDEO)
Grafičar.jpg
FudbalGRAFOSOV PRVI INTERVJU - EPIZODA 2! Najmlađi dečaci stali pred kamere: Odgovori će vas oduševiti!
Grafičar.jpg
FudbalGRAFOSOV PRVI INTERVJU! RFK Grafičar pokrenuo sjajnu emisiju, a dečaci poslali jasnu poruku: Dođite na Senjak, nećete se pokajati! (VIDEO)
Grafičar.jpg
FudbalKAKO JE IZGLEDAO ISTORIJSKI DAN GRAFIČARA?! Klub sa Senjaka u polufinalu Kupa Srbije - od jutra, do mraka i na megdan Vojvodini! (VIDEO)
Darko Lazić Grafičar.png

 BONUS VIDEO:

00:25
Stankovic zadovoljan pobedom u Irskoj Izvor: Kurir