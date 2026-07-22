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Jedan od najpoznatijih fudbalskih sudija današnjice, Entoni Tejlor (47), zvanično je završio bogatu karijeru posle više od dve decenije na najvećoj sceni.

Engleski arbitar je odlučio da stavi tačku na suđenje nakon čak 831 utakmice, istakavši da je došao trenutak za novo poglavlje u životu.

Tokom karijere je bio redovan izbor UEFA i FIFA za najveće mečeve, sudio je na Svetskim prvenstvima 2022. i 2026, Evropskim prvenstvima, finalima domaćih i međunarodnih takmičenja, ali će ostati upamćen i po brojnim kontroverzama i skandalima.

1/10 Vidi galeriju Fudbalski sudija Entoni Tejlor Foto: Srdjan Stevanovic ©/2022 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Ljubitelji fudbala posebno pamte finale Lige Evrope 2023. godine između Sevilje i Rome, kada je Žoze Murinjo žestoko kritikovao Tejlorovo suđenje. Posle utakmice portugalski stručnjak ga je javno verbalno napao na parkingu stadiona, smatrajući da je ozbiljno oštetio njegov tim.

Na aerodromu u Budimpešti nakon te utakmice navijači Rome su fizički napali Tejlora koji je sa porodicom odlazio u Englesku.

Veliku buru izazvala je i njegova odluka sa Evropskog prvenstva 2024. godine na utakmici četvrtfinala Španija - Nemačka, kada nije dosudio penal za Nemce posle igranja rukom Marka Kukurelje. Ta situacija je danima bila glavna tema evropske javnosti.

Tejlor je tokom karijere često bio u centru pažnje zbog spornih odluka, ali to nije umanjilo poverenje koje su u njega imali UEFA i FIFA, koje su mu godinama dodeljivale najvažnije utakmice.

Njegovo ime dobro je poznato i navijačima Crvene zvezde. Upravo je Entoni Tejlor delio pravdu na poslednjoj velikoj evropskoj utakmici crveno-belih. U pitanju je revanš susret šesnaestine finala Lige Evrope protiv Lila.

Bez obzira na različita mišljenja o njegovom suđenju, nema dileme da je Entoni Tejlor bio važan deo jedne ere evropskog i svetskog fudbala. Malo je sudija koji su istovremeno dobijali toliko poverenja najvećih fudbalskih organizacija i izazivali toliko polemika među navijačima, trenerima i igračima širom sveta.

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