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Plavci su napravili transfer koji je odjeknuo Ostrvom!

Čelsi je doveo Morgana Rodžersa iz Aston Vile i učinio ga najskupljim engleskim fudbalerom u istoriji.

Čelsi je ponovo pokazao da ne štedi kada vidi ono što želi! Londonski klub ozvaničio je dolazak Morgana Rodžersa iz Aston Vile, a transfer je odmah ušao u istoriju engleskog fudbala.

Prema informacijama BBC-ja, posao je vredan čak 117 miliona funti, čime je Rodžers postao najskuplji engleski fudbaler svih vremena, ali i najveća kupovina u istoriji Čelsija.

Mladi ofanzivac stavio je potpis na ugovor koji će ga za „Stamford bridž“ vezati do 2033. godine, a u London stiže kao jedno od najvećih imena nove generacije engleskog fudbala.

„Veoma sam uzbuđen. Za mene je Čelsi najveći klub u Londonu i klub kojem sam se divio još od detinjstva. Imamo odličnog menadžera i veoma jak tim. Zato sam ovde i jedva čekam da počnem“, rekao je Rodžers nakon potpisa.

Od Aston Vile do istorije

Rodžers iza sebe ima sezonu iz snova u dresu Aston Vile.

Englez je prošle sezone odigrao čak 55 utakmica, postigao 14 golova i upisao 12 asistencija, čime je privukao pažnju brojnih velikana.

Njegove partije nisu prošle nezapaženo ni u reprezentaciji. Rodžers je nastupao za Englesku na Svetskom prvenstvu, odigrao sedam mečeva i zabeležio asistenciju u polufinalu protiv Argentine.

Čelsi nastavlja da troši milione

Dolazak Rodžersa još jednom potvrđuje ambicije londonskog kluba koji želi povratak u sam vrh engleskog i evropskog fudbala.

Čelsi je spreman da novom zvezdom pojača napad i dobije igrača koji bi trebalo da bude jedan od stubova ekipe u narednoj deceniji.

Navijači sada sa nestrpljenjem čekaju njegov debi, a prvi izazov za „plavce“ biće gostovanje Fulamu 24. avgusta u prvom kolu Premijer lige.