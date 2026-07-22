NIŠTA SLIČNO SE NIKADA NIJE DESILO VLAHOVIĆU! Dušan se nije javio dva meseca, a poslednje tri nedelje su za njega potpuno drugačije!
Srpski reprezentativac je napustio Juventus nakon što mu je istekao ugovor. Tri nedelje kasnije se ni ne nazire gde će naredne sezone igrati.
Posle četiri i po godine Dušan Vlahović je otišao iz Torina i po prvi put u karijeri se našao u situaciji da je slobodan igrač. Takav status je zadržao tri nedelje, a pitanje je kada će doći do novog potpisa i angažmana.
Nema sumnje da Vlahović i njegovi agenti rade na tome svakodnevno, ali do javnosti ne stižu informacije.
Prema onome što znamo za reprezentativca Srbije ima zainteresovanih, ali ima i onih koji nisu spremni da izdvoje novac za platu koju nekadašnji fudbaler Partizana i Fiorentine očekuje.
Takođe, nije isključen ostanak u Juventusu, odnosno povratak u ovaj klub, ali se u takvom scenariju pominje da bi Srbin morao da bude spreman na smanjenje plate.
Dušan se ne javlja
U međuvremenu, Vlahović već duži vremenski period nije aktivan na društvenoj mreži Instagram.
Poslednju objavu je imao 25. maja, dan nakon što je, u poslednjem kolu Serije A, postigao dva gola u remiju sa Torinom rezultatom 2:2.
Vlahović je prošle sezone imao problema sa minutažom zbog povrede, a na 26 utakmica u Seriji A (19), Ligi šampiona (4) i Svetskom klupskom prvenstvu (3), postigao je 12 golova uz dve asistencije.
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