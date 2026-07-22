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Srpski reprezentativac je napustio Juventus nakon što mu je istekao ugovor. Tri nedelje kasnije se ni ne nazire gde će naredne sezone igrati.

Posle četiri i po godine Dušan Vlahović je otišao iz Torina i po prvi put u karijeri se našao u situaciji da je slobodan igrač. Takav status je zadržao tri nedelje, a pitanje je kada će doći do novog potpisa i angažmana.

Nema sumnje da Vlahović i njegovi agenti rade na tome svakodnevno, ali do javnosti ne stižu informacije.

1/6 Vidi galeriju Dušan Vlahović na utakmici protiv Lećea Foto: LaPresse / Sipa USA / Profimedia, Insidefoto / Sipa USA / Profimedia

Prema onome što znamo za reprezentativca Srbije ima zainteresovanih, ali ima i onih koji nisu spremni da izdvoje novac za platu koju nekadašnji fudbaler Partizana i Fiorentine očekuje.

Takođe, nije isključen ostanak u Juventusu, odnosno povratak u ovaj klub, ali se u takvom scenariju pominje da bi Srbin morao da bude spreman na smanjenje plate.

Dušan se ne javlja

U međuvremenu, Vlahović već duži vremenski period nije aktivan na društvenoj mreži Instagram.

Poslednju objavu je imao 25. maja, dan nakon što je, u poslednjem kolu Serije A, postigao dva gola u remiju sa Torinom rezultatom 2:2.

Vlahović je prošle sezone imao problema sa minutažom zbog povrede, a na 26 utakmica u Seriji A (19), Ligi šampiona (4) i Svetskom klupskom prvenstvu (3), postigao je 12 golova uz dve asistencije.

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